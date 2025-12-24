Pirotecnia: en Mendoza está prohibida y su uso pone en riesgo a toda la comunidad

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia recuerda que la venta, tenencia y uso de pirotecnia se encuentra prohibida en todos los departamentos de la provincia, de acuerdo con las normativas municipales.

Esta medida tiene como objetivo proteger la salud y la integridad de las personas, especialmente de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas dentro del espectro autista y animales, quienes son los más afectados por los efectos del ruido y los riesgos asociados al uso de estos elementos.

Una prohibición que busca prevenir daños

El uso de pirotecnia genera riesgos graves: quemaduras, incendios, lesiones auditivas y situaciones de estrés extremo. Además, su comercialización informal o sin control representa una práctica peligrosa y contraria a la normativa.

Desde Defensa del Consumidor se recuerda que ningún producto pirotécnico puede ser ofrecido ni comercializado, aun cuando cuente con etiquetado o supuesta habilitación, ya que la prohibición es total en el territorio provincial.

Consumo responsable y celebraciones seguras

Celebrar sin pirotecnia es una forma concreta de ejercer un consumo responsable, cuidando a la comunidad y respetando el derecho de todas las personas a disfrutar de las fiestas en un entorno seguro y saludable.

Se promueven alternativas seguras y respetuosas, como celebraciones sin ruido, luces decorativas y encuentros comunitarios que no impliquen riesgos para terceros.

Qué hacer ante la venta o uso de pirotecnia

Las y los consumidores pueden denunciar la venta ilegal o el uso de pirotecnia a través de los canales oficiales:

La participación ciudadana es clave para prevenir accidentes y hacer cumplir la normativa.

Desde el Gobierno de Mendoza se reafirma el compromiso con un fin de año seguro, responsable y sin pirotecnia, priorizando el cuidado de las personas y el bienestar de toda la comunidad.