septiembre 10, 2025

logo el cuco digital
PISA 2025: este lunes comienza la evaluación en 75 escuelas secundarias

Estudiantes de 15 años de 75 de gestión estatal y privada formarán parte de este importante operativo internacional.

La Dirección General de Escuelas comunica que el lunes 8 de septiembre comenzará la evaluación internacional PISA 2025, donde estudiantes de 15 años serán evaluados en lectura, matemática, ciencias y habilidades del mundo digital.

Desde el gobierno escolar informaron que participarán 75 escuelas de gestión estatal y privada. En esta ocasión, dos instituciones de la modalidad de Jóvenes y Adultos también formarán parte del operativo.

Cabe destacar que los estudiantes que participarán, ya tuvieron un primer acercamiento a la evaluación mediante una iniciativa pedagógica denominada Pisaton, una propuesta que simuló el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas. Además promueve la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

También se desarrolló durante el mes de agosto una capacitación destinada a docentes para que conozcan las características propias de esta importante prueba internacional.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

