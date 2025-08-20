Plan de Regularización de Edificaciones No Declaradas en Tupungato

Mediante la Ordenanza 08/25 el Honorable Concejo Deliberante resolvió que aquellas personas que posean construcciones irregulares podrán acogerse a este Plan de Regularización de Edificaciones de construcciones no declaradas -previa presentación obligatoria de la documentación técnica que corresponda y siempre que se ajusten a los requisitos legales vigentes- abonando los aforos correspondientes y obteniendo un descuento en los recargos por multa.

Las personas afectadas por esta Resolución tienen tiempo hasta el 31 de diciembre inclusive de regularizar su situación mediante profesional idóneo que se ocupe de la presentación de los planos de construcción reglamentarios determinados por el Código de Edificación departamental, pagar las costas y las sanciones establecidas de acuerdo al tamaño de la superficie construida, presentar Declaraciones Juradas del responsable a cargo y del propietario del lugar, que además debe tener Libre Deuda Municipal (si adeuda tasas o servicios puede proceder a la cancelación de contado o gestionar un Plan de Facilidades según corresponda).

Otro beneficio para los contribuyentes es la posibilidad de cancelar aforos y recargos hasta en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Plan de Regularización de Edificaciones

Hasta el miércoles 31 de diciembre

Requisitos

Documentación

Técnica

-Plano de relevamiento

-Detalle de la superficie

-Ubicación de bocas sanitarias y eléctricas

Personas

-DDJJ Profesional idóneo (ingeniero o maestro mayor de obras)

-DDJJ propietaria/o

-Libre Deuda Municipal

Costos según superficie

– 150 m2: aforo de edificación, sin recargo.

– Hasta 250 m2: aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150 m2.

– Más de 250 m2: aforo de edificación + 70% sobre lo que exceda los 150 m2.

Asesoramiento

La oficina de Obras Privadas se encargará de evacuar consultas y dudas sobre el Plan, atendiendo personalmente en el Edificio Municipal, (Belgrano 348) de lunes a viernes de 7 a 14 horas o mediante comunicación telefónica al en el 2622 575807.

Fuente: Prensa Tupungato