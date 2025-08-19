Poda en Tunuyán: el operativo continúa recorriendo diferentes puntos del departamento

Dicho operativo está bajo la coordinación del área de Espacios Verdes y se desarrollará de forma progresiva en calles y sectores de todo el radio urbano. La intervención se realiza en cumplimiento de la Ley de Arbolado Público N° 7874, que prohíbe la poda particular sin autorización. Participan en la ejecución la Dirección de Ambiente y la Dirección de Servicios Públicos, con supervisión técnica especializada.

Durante el mes de agosto los trabajos programados en el centro Tunuyán se llevarán a cabo en los barrios Los Cóndores y Costanera. Las tareas se realizarán los días 18 y 19 en el Barrio Pircas II Y III. Mientras que los días 20 y 21 de agosto será el turno del Barrio Fenca.

Durante las jornadas programadas se llevarán a cabo tareas de poda controlada, limpieza de ramas y revisión del estado sanitario de los ejemplares. El objetivo es garantizar la seguridad de los peatones, preservar el patrimonio forestal y ordenar el entorno urbano. Se solicita a la comunidad no intervenir por cuenta propia y colaborar con los equipos autorizados.

Normativa Legal

La Ley de Arbolado Público N° 7874, en su artículo 43, establece de forma clara que queda terminantemente prohibido a particulares, empresas públicas o privadas realizar tala, erradicación, destrucción, podas, rebajes, desbrotes, limpieza o mantenimiento de árboles pertenecientes al arbolado público sin la debida autorización.

Debido a ello, el incumplimiento de esta normativa implica no solo un daño ambiental, sino también sanciones legales para quienes intervengan de manera clandestina. La poda inadecuada puede generar serios perjuicios en la salud de los ejemplares, alterar el entorno urbano y comprometer la seguridad de los vecinos.