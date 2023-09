Polémica en el fútbol sancarlino: el presidente del Club La Consulta consideró muy injusto que San Carlos vaya al Federal

En los últimos días se conoció la noticia y ha generado también enojo en otros clubes del departamento.

Por mérito deportivo, el club Unión de Vista Flores (Campeón anual temporada 2022 – 2023) , es el representante que tendrá el departamento de San Carlos, en el próximo Torneo Regional Amateur, que comenzará a finales de octubre.

En los últimos días, por parte del Consejo Federal, se entregaron licencias deportivas (también llamadas invitaciones especiales), a varios equipos del país, para que formen parte del Torneo que está a pocas semanas de su comienzo.

Uno de esos tantos clubes que recibió esa invitación fue el Sport Club San Carlos , algo que generó mucha bronca y enojo en otras instituciones, entre ellas el Club Sportivo La Consulta.

Por parte del Consejo Federal, es muy común ver que se entreguen licencias a diferentes clubes, esas invitaciones no siempre son por méritos deportivos, en algunos casos se tiene en cuenta el desarrollo sostenido de la institución y participaciones anteriores en este tipo de competencias.

Si la invitación fuera por mérito deportivo, Unión de Vista Flores, es el campeón del la temporada 2022/23, el último campeón del apertura 2023 fue Chilecito y actualmente se disputa el Clausura 2023.

Gerardo Busse, presidente del club La Consulta, dialogó con el Cuco Digital y expresó lo siguiente: “mirá, si hay dos plazas para la Liga Sancarlina, una es para Unión y eso no se discute, son los campeones y muy merecido lo tienen, pero la segunda plaza debería ser para La Consulta”.

“La Consulta fue campeón en el año 2019, y no pudimos jugar el Regional, porque dijeron que el torneo no estaba homologado por la Liga, porque había varios clubes que no tenían la personería jurídica, o sea nos quedamos afuera y no por culpa nuestra”, afirmó Busse, y agregó: “En ese momento hubo un compromiso entre nuestra institución y la Liga, de que, si había una segunda plaza para un Torneo Regional, sería para nosotros por lo hecho anteriormente. Bueno esa invitación llegó pero se la dieron a San Carlos, es algo que no entendemos”, dijo el presidente del Club La Consulta.

Además agregó: “por otro lado, siempre van los dos campeones a un Regional, o sea temporada 2022 – 2023 campeón del Apertura, La Consulta, campeón del Clausura, Unión: esos deberían ser los clasificados, pero no se entiende porque San Carlos”.

“Si hablamos de crecimiento institucional, nosotros somos un club que venimos trabajando muy bien en los últimos años, crecemos día a día y eso está a la vista, también tenemos muchos antecedentes de Torneos Regionales, por donde busques creo que somos meritorios de esa invitación y no San Carlos, que ni siquiera h salido campeón en los últimos años”, cerró Busse, muy molesto por la situación..

