Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Hace días atrás el helicóptero que debía trasladar a una persona gravemente herida no pudo aterrizar en el nosocomio debido a las canchas.

Hace casi una semana, el helicóptero Halcón III, tuvo que asentar en un descampado ubicado en el costado Sur del hospital Scaravelli, debido a que no pudo aterrizar en el helipuerto que se ubica en el costado Norte, debido a que las condiciones no eran las adecuadas.

Leer : https://www.elcucodigital.com/video-asi-fue-el-traslado-del-hombre-que-sufrio-un-accidente-laboral-en-la-consulta-el-helicoptero-debio-aterrizar-en-un-descampado/

Además del deterioro visible en el que se encuentra dicho espacio, la principal causa que derivó en que la aeronave no pudo aterrizar fue que a escasos metros se está llevando adelante la construcción de tres canchas de pádel.

Dicha obra ya cuenta con un gran avance (algunas personas ya están practicando el deporte) pero todavía no están del todo finalizadas y, además, no cuentan con la habilitación legal que debe otorgar el Municipio de Tunuyán.

Debido a la polémica que esto generó y sigue generando, desde El Cuco Digital, se dialogó con el dueño del terrero y de la construcción, donde, entre otras declaraciones, aseguró que el terreno donde están las canchas es de su propiedad.

Leer: https://www.elcucodigital.com/un-obrero-se-accidento-en-la-consulta-y-sera-trasladado-en-helicoptero-al-hospital-central/

Mi padre compró ese terreno hace muchos años y ahora estamos construyendo estas canchas dentro del terreno nuestro, es todo legal  y no hemos hecho nada fuera de la ley, nosotros presentamos la documentación y todo lo que nos pidieron para que nos habiliten la obra”, explicó, Juan Pérez, dueño del lugar.

“Sé que esto nos ha generado problemas, pero estamos en nuestro terreno.  Al costado sur de las canchas hay más terreno que es de otra persona y donde está el helipuerto es otro dueño, nosotros solo ocupamos nuestro lugar”.

Como te expliqué, nosotros hace años que tenemos este terreno mucho antes de que se construya el helipuerto.  Él que  construyó eso y bajo qué autorización, no sé por qué ese no es mi problema, yo estoy en mi lugar y tengo todo en regla para seguir con la construcción”, aseguró Pérez.

Actualmente, estamos esperando unas últimas autorizaciones para que podamos finalizar las obras en el lugar, según nos indicaron en los próximos días o semanas ya estaría todo en condiciones porque nosotros hemos entregado toda la documentación y los requisitos que nos pedían”, concluyó el propietario del lugar.

Vídeo del momento donde la policía intentaba despejar el helipuerto

  1. La municipalidad no hizo bien su trabajo al dar vía libre de la construcción ahora se vienen los problemas deberán suspender la obra y hacer un estudio de impacto ambiental

