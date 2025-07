Política en Valle de Uco: el PJ con lista única y heridos, mientras que la UCR espera a los candidatos de la LLA

Se acercan el cierre de listas y los partidos y frentes van organizándose.

Si bien la presentación oficial es el 17 de agosto, donde los espacios deben oficializar sus candidatos, al menos los dos espacios políticos mayoritarios ya tienen sus listas para competir

El primero que cerró listas fue el Partido Justicialista de Mendoza, que frente a la posibilidad de ruptura, repartió los cargos importantes entre los referentes, y decidió esperar a ver que pasaba en los territorios con los Concejos Deliberantes. En el Valle de Uco, en los tres departamentos se definió una lista unificada, lo que significó que no habrán internas partidarias, hecho que se volvía necesario. Sin embargo que no existan internas no quiere decir que exista unidad. En el caso de San Carlos, es evidente que la lista fue solo presentada por un espacio político, el del histórico Raúl Américo Abraham, que forma parte de la gestión municipal, quién lleva como candidato a Adrián Nahim. No aparecen en la lista sectores de peso como el espacio de Verónica Díez, actual concejal, ni tampoco el de Lorena Martín, quién se quejará públicamente por no haber podido comprar lista.

El caso del peronismo tunuyanino es mas simple, la lista la define el Intendente y los heridos, si los hay, se los contiene adentro de la gestión. En este caso la lista de unidad la encabeza Rodrigo Lopez, actual Secretario de Gobierno, quién saldría de la gestión para ir al HCD Tunuyán. El otro dato de Tunuyán, que es importante mencionar, es que Julio Villafañe, volvió a mojar y encabeza la lista de Diputados del Tercer Distrito.

Tupungato también tendrá una lista única de Concejales del Partido Justicialista, que lleva el nombre de Fuerza Patria, esta es encabezada por Maria Gabriela Carleti, llamó la atención que al igual que San Carlos algunos espacios vinculados al sindicalismo no formen parte.

El caso de la UCR o Cambia Mendoza es otro de los que definió sus candidatos en la esfera provincial, pero los lugares están sujetos a modificación ya que conformará un frente con La Libertad Avanza.

En el caso de las listas provinciales, llamo la atención para los valletanos y sancarlinos sobre todo, la candidatura en segundo lugar a senadora Provincial por el Tercer Distrito, de la hermana de Alfredo Cornejo, Silvia Cornejo quien ocupó durante bastante tiempo la Jefatura de la Regional de Educación.

En Tunuyan la lista de Concejales de la UCR por ahora tendría a los siguientes candidatos en los tres primeros lugares a Diego Olaiz, abogado penalista con desempeño previo como ayudante de fiscal, y reconocida trayectoria en el ámbito judicial, Marita Bustamante, contadora pública nacional y Darío Corvalán, técnico superior en Administración de Empresas, ex presidente de la Juventud Radical.

Por el momento no ha existido ninguna comunicación oficial que de los nombres de los candidatos de la UCR en Tupungato y en San Carlos. Sin embargo en este último departamento, se especula con una alianza conformada con el oficialismo departamental, liderado por Alejandro Morillas, que relegaría a un segundo lugar a los candidatos radicales.