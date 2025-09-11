Facebook X-twitter Youtube Instagram

“Pollerudo”, la divertida obra del “Flaco” Pailos llega a San Carlos

En el Cine Teatro Real de La Consulta.

El próximo 12 de septiembre a las 21 horas, el Cine Teatro Real de La Consulta será escenario de una noche cargada de risas y entretenimiento. El reconocido humorista El Flaco Pailos presentará su obra “Pollerudo”, un espectáculo que recorre situaciones cotidianas con ocurrencias que prometen hacer sentir al público identificado de principio a fin.

La función contará con la participación especial de la comediante Carla Dogliani, sumando su carisma y talento a una propuesta que se perfila como una verdadera fiesta del humor.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial de venta o en la boletería del Cine Teatro Real de La Consulta, disponible en horario de mañana y tarde.

Link: https://share.google/iM2jI49VFiK3Ig5ct

