diciembre 5, 2025

logo el cuco digital
Por alerta meteorológica se reprograma la Maratón Aniversario de Tunuyán

La medida fue adoptada para resguardar la seguridad de los competidores.

Ante la alerta meteorológica que rige para el Valle de Uco en los próximos días, la Municipalidad de Tunuyán informa la reprogramación de la Maratón Aniversario. La medida fue adoptada para resguardar la seguridad de los competidores y de las familias que, año tras año, eligen participar de la gran fiesta deportiva de la Ciudad del Agua.

Acreditación

Atletas del Valle de Uco: viernes 12 de diciembre, de 19 a 21, en la Plaza Departamental.

Atletas foráneos: sábado 13 de diciembre, de 18 a 19, en el Parque de la Lombardía.

Maratón

En cuanto a la competencia, la largada será el sábado 13 de diciembre, a las 20, en el Parque de la Lombardía.

