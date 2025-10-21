Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

logo el cuco digital

Por el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Tupungato volvió a teñirse de rosa con la 2ª Caminata Rosa

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La propuesta, enmarcada en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, unió a instituciones, vecinos y vecinas en una jornada cargada de emoción, arte y compromiso comunitario.

En la tarde del sábado 18 de octubre, más de un centenar de personas participaron de la segunda edición de la Caminata Rosa, una iniciativa de concientización y visibilización sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, organizada por la Municipalidad de Tupungato, el Área Sanitaria Departamental y la LIga de Lucha Contra el Cáncer (LILCEC).

Las calles del centro tupungatino se tiñeron de rosa y el espíritu de la campaña “se notó y se vio” en cada paso. Desde la salida en la Rotonda del Trabajador, los y las participantes recibieron gorras, pecheras y botellas de agua en el tono que distingue esta campaña; mientras avanzaban por el Blvd. Correa; delante de ellos contaron con una camioneta dispensadora de agua para mantenerse hidratados durante el recorrido. 

En la primera parada, frente al reloj de la Rotonda Urquiza, mujeres del Taller de Canto Solista interpretaron el popular tema “Honrar la vida” y cerraron con “Mejor que ayer”, de Diego Torres, en un homenaje cargado de significado. También se realizó una intervención artística con cuadros, reflejando el valor del arte como medio para sanar y sensibilizar.

Luego continuaron avanzando en dirección a la Plaza departamental, mientras en las veredas laterales de la calle principal del centro tupungatino, los establecimientos comerciales estaban decorados con globos, lazos y cartelería rosa.

Al llegar al punto final, los caminantes fueron recibidos con frutas frescas, una animada clase de zumba guiada por una profesora, después los profes de Deportes y Recreación guiaron ejercicios de estiramiento. También hubo testimonios de mujeres que compartieron su historia de vida y superación, inspirando esperanza y fortaleza.

El espacio se completó con puestos de artesanos locales, stands de bodegas que ofrecieron degustaciones de vinos rosé, y carpas de salud pública y privada que brindaron información y asesoramiento. Además, se realizaron sorteos de diferentes premios donados por comercios y vecinas y además por el taller de adulto mayor de la Muni, entre ellos turnos ginecológicos en clínicas privadas y una torta dulce aportada por la LILCEC.

Durante el encuentro el cuidado, la empatía y la prevención fueron los protagonistas. Con actitud rosa se recordó que cuidarse, acompañarse y hablar de prevención es una forma de vivir con conciencia, salud y amor propio.

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

Una joven de 17 años fue atropellada en Tunuyán: producto de las heridas fue intervenida quirúrgicamente

De La Consulta a Italia, de Italia a Chile. Llega a LO QUE FALTABA Fabricio Martelossi

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO