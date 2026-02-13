Por el fin de semana largo Tunuyán realiza tareas de limpieza, refacción y acondicionamiento en el Manzano Histórico

El Manzano Histórico es uno de los principales atractivos naturales del departamento.

De cara al próximo fin de semana XXL por Carnaval, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, recorrió el paraje Manzano Histórico junto al equipo de Obras y Servicios Públicos y personal de la Delegación Municipal, para supervisar los trabajos que se ejecutan en la zona. Durante la visita, se puso en valor las tareas de limpieza, refacción y acondicionamiento que se están realizando en distintos sectores del predio. El objetivo es garantizar el confort de los espacios comunes para vecinos y turistas que elegirán este destino durante los cuatro días de descanso.

Desde la Municipalidad se informó que los trabajos forman parte de un plan sostenido de mantenimiento y puesta en valor del Manzano Histórico. El intendente señaló: “Estamos trabajando para que nuestro Manzano siga siendo el destino turístico más elegido de la provincia”.

Tras el último viento Zonda, que provocó la caída de ramas y algunos daños en el arbolado, el Municipio desplegó un operativo especial de limpieza. Más de 50 operarios municipales trabajaron en el despeje de caminos, recolección de ramas y acondicionamiento general del predio para restablecer la circulación y el uso de los espacios públicos.

En paralelo, continúan las tareas de refacción y remodelación en el Camping N°1, donde se realizan mejoras en baños, churrasqueras, bachas de limpieza y mobiliario, con el fin de optimizar los servicios disponibles para quienes eligen este destino. Un trabajo similar se llevó a cabo durante el verano en el Camping N° 3 dejándolo en óptimas condiciones para recibir a los

El Manzano Histórico es uno de los principales atractivos naturales del departamento. Allí se pueden realizar caminatas por diferentes senderos señalizados, disfrutar de los arroyos y el entorno de montaña, recorrer espacios históricos como el Museo Sanmartiniano y compartir jornadas al aire libre en familia. Su entorno combina paisaje, historia y servicios gratuitos, consolidándose como uno de los puntos más visitados del Valle de Uco.

Fuente: prensa Tunuyán