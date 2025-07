Por la poca venta de frutas y verduras, bajan los precios en la feria y verdulerías de Valle de Uco

Desde abril las ventas están cayendo, aseguró un comerciante en comunicación con El Cuco Digital.

Comerciantes del rubro verdulerías, aseguran que las ventas en los últimos meses están muy bajas debido al poco consumo. Ante esta situación, desde El Cuco Digital, dialogamos con Sebastián, quien se dedica a la venta de frutas y verduras en Tunuyán, y comentó lo siguiente: “en estos momentos estamos en una situación donde tenemos mucha producción y poca venta”.

“Hoy en la feria está todo muy barato, por ejemplo, un cajón de tomates que el año pasado a esta fecha costaba $35.000, hoy sale $15.000, una bolsa de cebolla sale $4.000 y así con la mayoría de las verduras“, aseguró Sebastián.

“Nosotros no tenemos ventas en las verdulerías y en la feria pasa lo mismo, ellos no venden y no les queda otra que bajar los precios”. “Esta situación la empezamos a ver desde el mes de abril y a esta altura del año ya tenemos una venta muy baja, no tenemos consumo”.

“La cebolla, la papa, la zanahoria y el tomate es lo que más se ve en estos momentos que no se vende, lo único que vale en estos momentos son los zapallitos porque llegan desde el Norte”, concluyó Sebastián”.