Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 12, 2025

logo el cuco digital

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió en el distrito de Villa Bastías.

En horas del mediodía del martes, personal policial, logró la detención de un hombre de 35 años, que escapaba por los techos de las casas ubicadas en el Pasaje Santa Fe y Filipini, en el distrito de Villa Bastías.

Al momento de la detención, el sujeto llevaba una garrafa de 10 kilos que había robado de una vivienda y además entre sus pertenencias se le encontró un cuchillo  y una ganzúa de fabricación casera.

Por disposición del ayudante fiscal de turno,  se ordenó la detención del hombre en cuestión y el secuestro del bien recuperado. El delincuente fue trasladado a la Comisaría 20, donde quedó a disposición de la justicia.

Minutos después del hecho, se pudo constatar que la garrafa había sido robada del interior de una propiedad que pertenece a un hombre de 71 años.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO