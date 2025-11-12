Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

El hecho sucedió en el distrito de Villa Bastías.

En horas del mediodía del martes, personal policial, logró la detención de un hombre de 35 años, que escapaba por los techos de las casas ubicadas en el Pasaje Santa Fe y Filipini, en el distrito de Villa Bastías.

Al momento de la detención, el sujeto llevaba una garrafa de 10 kilos que había robado de una vivienda y además entre sus pertenencias se le encontró un cuchillo y una ganzúa de fabricación casera.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó la detención del hombre en cuestión y el secuestro del bien recuperado. El delincuente fue trasladado a la Comisaría 20, donde quedó a disposición de la justicia.

Minutos después del hecho, se pudo constatar que la garrafa había sido robada del interior de una propiedad que pertenece a un hombre de 71 años.