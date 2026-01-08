Por mal tiempo se reprograma la apertura de la Laguna del Diamante

Además, informan que se continuará informando oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con la habilitación del ingreso, apelando a la responsabilidad y comprensión de la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos, junto al Área de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza, informa que la apertura de la Laguna del Diamante ha sido reprogramada para mañana, viernes 9 de enero, debido al temporal registrado durante la madrugada de este jueves. La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de los visitantes.

Asimismo, se comunica que las autoridades provinciales y municipales llevarán adelante el acto formal de apertura en la Seccional Guardaparque Alvarado. No obstante, no se permitirá el ingreso de visitantes en esta instancia, debido a las acumulaciones níveas presentes en el área de la Laguna, que imposibilitan una circulación segura.

Se recuerda a la comunidad que, tal como había sido anunciado previamente, el ingreso será gratuito para todos los visitantes el día de la apertura, una vez que las condiciones climáticas y del terreno permitan el acceso.

Fuente: La Municipalidad San Carlos