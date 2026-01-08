Facebook X-twitter Youtube Instagram

Por mal tiempo se reprograma la apertura de la Laguna del Diamante

Además, informan que se continuará informando oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con la habilitación del ingreso, apelando a la responsabilidad y comprensión de la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos, junto al Área de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza, informa que la apertura de la Laguna del Diamante ha sido reprogramada para mañana, viernes 9 de enero, debido al temporal registrado durante la madrugada de este jueves. La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de los visitantes.

Asimismo, se comunica que las autoridades provinciales y municipales llevarán adelante el acto formal de apertura en la Seccional Guardaparque Alvarado. No obstante, no se permitirá el ingreso de visitantes en esta instancia, debido a las acumulaciones níveas presentes en el área de la Laguna, que imposibilitan una circulación segura.

Se recuerda a la comunidad que, tal como había sido anunciado previamente, el ingreso será gratuito para todos los visitantes el día de la apertura, una vez que las condiciones climáticas y del terreno permitan el acceso.

Un lugar que no podés dejar de visitar este verano: la Laguna del Diamante abre este jueves su temporada 2026

Fuente: La Municipalidad San Carlos

