Por orden del Trump se reabrirá la histórica cárcel estadounidense Alcatraz

Había sido cerrada en la década del 60 debido al deterioro de la misma y los altos costos que implica a su funcionamiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que le ordenó a su gabinete reabrir y ampliar Alcatraz, la infame antigua prisión en una pequeña isla de California, cerrada hace seis décadas.

En un mensaje publicado en su sitio web Truth Social el domingo por la noche, Trump escribió: “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, crueles y reincidentes, la escoria de la sociedad, que solo contribuirán a la miseria y el sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los delincuentes más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquier persona a la que pudieran dañar. Así es como debe ser”.

“Por eso, hoy ordeno a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabran un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos”, escribió.

“La reapertura de Alcatraz servirá como símbolo de la ley, el orden y la justicia”, agregó.

Prisión infame



La prisión, famosa por su ineludible escape debido a las fuertes corrientes oceánicas y las frías aguas del Pacífico que la rodean, era conocida como “La Roca” y albergó a algunos de los criminales más notorios del país, como el gánster Al Capone y George “Ametralladora” Kelly.

Forma parte del imaginario cultural desde hace mucho tiempo y fue objeto de numerosas películas, como La Roca, protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage.

Durante los 29 años que estuvo abierta, 36 hombres intentaron 14 fugas distintas, según el FBI. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron al intento.

El destino de tres reclusos en particular —John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris— es objeto de debate y fue dramatizado en la película de 1979 Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood.

La isla de Alcatraz es ahora un importante sitio turístico gestionado por el Servicio de Parques Nacionales y declarado Monumento Histórico Nacional.El cierre de la prisión federal en 1963 se atribuyó al deterioro de la infraestructura y a los altos costos de reparación y abastecimiento de las instalaciones de la isla, ya que todo, desde el combustible hasta los alimentos, debía transportarse por barco.

Un portavoz de la Oficina de Prisiones declaró en un comunicado que la agencia “cumplirá con todas las órdenes presidenciales”. El portavoz no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press sobre la viabilidad de reabrir Alcatraz ni sobre el papel de la agencia en el futuro de la antigua prisión, dado el control de la isla por parte del Servicio de Parques Nacionales.

La Oficina de Prisiones cuenta actualmente con 16 penitenciarías que desempeñan las mismas funciones de alta seguridad que Alcatraz, incluyendo su centro de máxima seguridad en Florence, Colorado, y la penitenciaría estadounidense en Terre Haute, Indiana, donde se encuentra la cámara de ejecución federal.

Dudas sobre el debido proceso



La orden se produce en un momento en que Trump ha estado enfrentándose a los tribunales al intentar enviar a presuntos pandilleros ​​a una megaprisión en El Salvador sin el debido proceso. Trump también ha mencionado su intención de enviar a ciudadanos estadounidenses a esa prisión y a otras prisiones extranjeras, pese a que eso desafiaría las leyes.

Este domingo, se conoció una entrevista en la que Trump manifestó sus dudas en relación a defender los derechos al debido proceso establecidos en la Constitución y señaló que no sabe si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen esa garantía.

Los críticos argumentan que Trump está socavando el debido proceso en Estados Unidos. En particular, mencionan caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado “por error” -según admitió la Casa Blanca- a El Salvador y encarcelado sin comunicación.

Trump dice que Ábrego García es parte de una violenta pandilla transnacional, la MS-13, o mara salvatrucha, y busca convertir la deportación en un caso de prueba para su campaña contra la inmigración ilegal a pesar de una orden de la Corte Suprema que dice que la administración debe trabajar para devolver al migrante a Estados Unidos.

Preguntado en la entrevista si tanto los ciudadanos estadounidenses como los que no son ciudadanos merecen el debido proceso como se establece en la Quinta Enmienda de la Constitución, Trump no fue concluyente. “No lo sé. No soy, no soy abogado. No lo sé”, dijo Trump en una entrevista con NBC News.

La Quinta Enmienda proporciona “debido proceso legal”, lo que significa que una persona tiene ciertos derechos cuando se trata de ser procesada por un delito. Además, la 14 Enmienda establece que ningún estado puede “negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes”.

Trump dijo que tiene “abogados brillantes… y obviamente van a seguir lo que dijo la Corte Suprema”. Señaló que estaba presionando para deportar a “algunas de las personas más malas y peligrosas del mundo”, pero que los tribunales se interponen en su camino.

“Fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me están impidiendo hacerlo”, dijo.

Fuente: Agencias AP y AFP