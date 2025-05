Por primera vez llega a Tunuyán Mauricio Dayub el Equilibrista : cómo adquirir tus entradas

Será el 1 de junio.

La Municipalidad de Tunuyán invita a la comunidad a disfrutar por primera vez de la llegada de Mauricio Dayub, El Equilibrista que deleitará al público en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano, el 1 de junio a las 20:00 horas.

Las personas interesadas podrán adquirir sus entradas a través del siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/4bcff65c/step/1

Precios

Sector A – Filas 01 a 12: $35.000

Sector B – Filas 13 a 17: $32.000

MÁS INFORMACIÓN

La obra emblemática que le valió a Mauricio Dayub todos los premios y distinciones desde 2019 hasta hoy. Único espectáculo que en 2021 realizó funciones en Casa Matriz en Palermo: Chacarerean Teatre y Sucursal Centro: Maipo. En 2022 pasó a EL NACIONAL SANCOR SEGUROS, gira nacional y funciones en España, Tel Aviv y Montevideo. Festejó a lo grande las 500 funciones con la impactante sorpresa de tenores en la sala (ver VIDEO) Ya se convirtió en un clásico de los miércoles en El Nacional donde volvió a partir de febrero 2023, luego de la gran temporada de verano en Punta del Este. En noviembre se presentó por primera vez en Miami.

El equilibrista es la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Acerca de la obra: “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.”

Palabras del actor: “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.” Mauricio Dayub

Duración: 70 minutos.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub

Dirección: César Brie

Director asistente: Paolo Sambrini

Diseño de vestuario y escenografía móvil: Gabriella Gerdelics

Diseño de fondo lumínico escenográfico: Graciela Galán

Diseño de iluminación: Ricardo Sica y equipo creativo EE

Música: Pablo Brie

Producción ejecutiva: Francisco Hails / Mica Labanca Producción general: Mauricio Dayub