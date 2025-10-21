Por primera vez se realizará la Semana Global del Emprendimiento en el Valle de Uco: cómo inscribirse

El cronograma incluye jornadas temáticas con especialistas, espacios de networking, presentaciones de casos de éxito y actividades prácticas. Cada día propone una experiencia distinta, pensada para potenciar el talento emprendedor del Valle de Uco.

Del 10 al 14 de noviembre se desarrollará la Semana Global del Emprendimiento 2025. Una iniciativa articulada entre los municipios valletanos y las Cámaras de Comercio de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, el Ministerio de Producción – Gobierno de la Provincia, el Instituto Tecnológico Universitario y el IES N° 9-015 «Valle de Uco». El evento busca fortalecer el ecosistema emprendedor local a través de charlas, talleres, ferias y un concurso de ideas innovadoras, generando espacios de aprendizaje, inspiración y vinculación.

“Este encuentro es una oportunidad para inspirarse, aprender y crear redes que impulsen el desarrollo económico regional”, señaló Daniela González, desde la Dirección de Desarrollo Económico. La propuesta se suma al movimiento global que promueve la innovación y el trabajo colaborativo, ofreciendo herramientas concretas para quienes desean iniciar o consolidar sus emprendimientos.

Cronograma por día

Lunes 10 – Motivación e inspiración

La semana comienza con la jornada “Historias que inspiran”, una charla motivacional a cargo de emprendedores locales que compartirán sus experiencias de vida y trabajo. La cita es en Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, desde las 9 hs.

Participan: Cristian Estévez – Alto Impacto, Julia Katz – GeaBio Cosmética, Samanta Fernández – Corazón Contento, Micaela Díaz – Pastas Viso y Muriel González – Hiedra. Una jornada para conectarse con historias reales que movilizan y fortalecen el espíritu emprendedor.

Inscripciones: Jornada de motivación: https://forms.gle/aZ2YdPozh8UFmrRS7

Martes 11 – Formación y capacitaciones

La jornada “El camino del emprendedor” propone mesas rotativas cada 15 minutos con temáticas clave para el desarrollo personal y profesional. Se llevará a cabo en el Centro de Congresos Carlos Alonso desde las 8:30 hs.

Temáticas: Autoconocimiento, Oratoria y comunicación, Finanzas personales, Marketing y ventas, Redes sociales e identidad visual.

Además, se desarrollará la actividad ecosistémica en movimiento: “Conectá, Cooperá y Construí”, a cargo de EMBARCA, que promueve el trabajo colaborativo y la construcción de redes entre emprendedores.

Inscripción: Formación y capacitaciones: https://forms.gle/D2MX92jg2bbV5Q4N6

Miércoles 12 – Feria Regional de Emprendedores

Una jornada abierta al público con exposición de stands de emprendedores de diversos rubros en el Mercado de la Estación (Francisco Delgado 1311, Tunuyán). Desde las 10 horas habrá shows, sorteos y muchas sorpresas para disfrutar en familia y conocer el talento local. La feria busca visibilizar los productos y servicios que nacen en el Valle de Uco.

Jueves 13 – Concurso “Emprendedor 2025”

En el Centro de Congresos Carlos Alonso se evaluarán proyectos en distintas categorías: Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El concurso premiará ideas que aporten valor al desarrollo regional y que destaquen por su creatividad, impacto y sostenibilidad.

Inscripción: Concurso Emprendedor: https://forms.gle/kpkbbenSC7eY4jSE6

Viernes 14 – Cierre y premiación

En el marco de la celebración del aniversario de la CIAT, se realizará el evento Sunset 2025 en el Espacio Republic, Colonia Las Rosas. Allí se reconocerá a los ganadores del concurso. Los proyectos premiados tendrán un stand conjunto habilitado para la exposición de sus productos, cerrando la semana con un espacio de celebración, networking y proyección.

La Semana Global del Emprendimiento refuerza el compromiso de generar oportunidades para el crecimiento económico y la integración regional.

Fuente: prensa Tunuyán