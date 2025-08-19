Por tercera vez aumentaron los combustibles durante el mes de agosto: varía según la estación de servicio

La suba del precio de los combustibles ha sido una constante durante los últimos meses, sin embargo los datos varían según la estación de servicio, a partir del lugar donde están ubicadas.

En varias estaciones de servicio de la provincia, los usuarios se encontraron con la sorpresa de que la nafta había subido nuevamente. Este es el tercer aumento en lo que va del mes. El último en Mendoza se registró la semana pasada, puntualmente el jueves 14.

Los valores aumentaron en la Super e Infinia Diesel, pero disminuyó en Diesel 500, en tanto que Infinia no varió.

Nafta Super: de $1.296 a $1.312

Infinia: $1.516

Infinia Diesel: de $1.522 a $1.541

Diesel 500: de $1.378 a $1.371

Foto: El Cuco Digital

Fuente: Diario El Sol