Por una falla en el sistema nacional, no se puede tramitar la licencia de conducir

El problema, que afecta a todos los centros de emisiones del país, todavía no se resuelve.

No se puede realizar ningún trámite para obtener y renovar la licencia de conducir. El sistema nacional –Sinalic- quedó fuera de servicio desde el lunes por problemas técnicos y aún no encuentran una solución.

Los inconvenientes afectan a todos los centros del país, entre ellos, los del Valle de Uco. Los servidores empezaron a fallar el viernes, después salieron de servicio y los técnicos todavía no pueden resolver la contingencia, ni saben cuándo lo harán.

En el Centro de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir de departamento de Tupungato, por ejemplo, se está atendiendo al público y realizando trámites que no requieran del sistema: “Atendemos, resolvemos dudas, inquietudes; se realizan todos los otros trámites (que no necesiten del sistema) pero no se completan debido a esto”, explicó Lucas Cervilla, jefe de Prensa de la Municipalidad.