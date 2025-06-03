Por viento zonda se suspenden clases presenciales en Tupungato

La medida para los turnos vespertino y nocturno se debe a la presencia de viento Zonda en la ciudad cabecera. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La Dirección General de Escuelas informa que este martes 3 de junio se ha determinado la suspensión de las actividades presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en la ciudad de Tupungato.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza