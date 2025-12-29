Posible acuerdo de paz, luego de la reunión de Trump y su par de Ucrania

Las negociaciones forman parte de un plan de veinte puntos que aún no aceptan ambas partes en su totalidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguraron este domingo que las negociaciones para poner fin a la conflicto con Rusia registraron “avances sustanciales“, tras una reunión de casi tres horas en la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Florida. Ambos mandatarios coincidieron en que el plan de paz impulsado por Washington se encuentra “muy cerca” de un acuerdo, aunque reconocieron que persisten diferencias clave, en particular en torno a la cuestión territorial.

En una conferencia de prensa conjunta posterior al encuentro, Trump calificó la reunión como “excelente” y afirmó que se cubrió “alrededor del 95 por ciento” del contenido del plan. Señaló, no obstante, que quedan “uno o dos temas muy difíciles” por resolver y evitó fijar un plazo definitivo para el cierre del acuerdo. “En unas semanas sabremos si esto se concreta o no”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la negociación sigue siendo compleja y podría enfrentar obstáculos imprevistos.

Según imágenes difundidas por la Casa Blanca, en la reunión participaron altos funcionarios de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente. Las conversaciones giraron en torno al borrador de un plan de paz de 20 puntos elaborado por Washington, que todavía no fue aceptado por ambas partes.

Conversación con Putin

Durante la conferencia Trump indicó que, previo a la reunión, mantuvo una conversación telefónica de aproximadamente dos horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que luego volvió a comunicarse con él tras finalizar la reunión con Zelenski. Según Trump, en ambos contactos insistió en la necesidad de poner fin al conflicto y remarcó los beneficios políticos y económicos que podría traer un acuerdo para todas las partes involucradas. Sin embargo, no presentó ningún avance concreto a las conversaciones de paz.

Zelenski sostuvo por su parte que las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están “acordadas al cien por ciento” y que el esquema de seguridad conjunto con Europa se encuentra “prácticamente definido”. El presidente ucraniano afirmó que ese punto constituye un “hito central” para alcanzar una paz duradera y destacó el respaldo de sus aliados occidentales al proceso de negociación.

Según el mandatario ucraniano, durante la reunión con Trump se abordaron “todos los aspectos” del plan de paz de 20 puntos impulsado por Washington. Indicó que cerca del 90 por ciento del texto ya cuenta con consenso general, mientras que los capítulos referidos a las garantías de seguridad y al componente militar están plenamente acordados entre Estados Unidos y Ucrania.

Trump informó también que, junto con Zelenski, sostuvo una llamada con varios líderes europeos, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quienes repasaron el estado de las negociaciones.

Donetsk y Lugansk

Uno de los principales puntos pendientes sigue siendo el estatus de los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania. Trump reconoció que el futuro de la región del Donbás, en particular de las provincias de Donetsk y Lugansk, continúa siendo uno de los temas más sensibles del diálogo. “Es una cuestión grande y difícil, pero estamos más cerca”, afirmó el mandatario estadounidense.

En ese marco, Zelenski subrayó que la cuestión territorial deberá resolverse de acuerdo con la legislación ucraniana y con la voluntad popular. “Tenemos que respetar nuestra ley y a nuestra gente. Respetamos el territorio que controlamos”, afirmó ante la prensa. El presidente ucraniano reiteró que cualquier definición sobre el estatus de los territorios deberá ser sometida a la decisión de la sociedad ucraniana.

Zelenski sostuvo que un eventual referéndum podría aplicarse a distintos puntos del plan de paz y no únicamente a la cuestión territorial. “Podemos tener un referéndum sobre cualquier punto de este plan. Nuestra sociedad tiene que elegir, porque es su tierra, no la tierra de una sola persona, sino la tierra de nuestra nación durante muchas generaciones”, señaló. También dejó abierta la posibilidad de una participación del Parlamento en el proceso.

Trump dejó abierta además la posibilidad de viajar a Ucrania si considerara que eso podría contribuir a cerrar el acuerdo, aunque aclaró que no lo tiene previsto. “He ofrecido ir y hablar ante el Parlamento ucraniano si eso ayudara”, señaló. Zelenski respondió que una eventual visita sería bienvenida.

Palabras previas

Trump y Zelenski iniciaron la reunión con un apretón de manos a la entrada del complejo de Palm Beach, antes de trasladarse al comedor principal de la residencia para el diálogo bilateral. Frente a las cámaras, el mandatario estadounidense afirmó que las negociaciones se encuentran en su “fase final” y aseguró que Ucrania contará con “fuertes garantías de seguridad” en caso de que prospere un acuerdo, que incluso podría traer “beneficios económicos” para el país.

El presidente estadounidense aclaró, sin embargo, que no existe un plazo establecido para cerrar el proceso y que el objetivo central es poner fin a la guerra, sin limitaciones de tiempo. “O terminará, o se prolongará por un largo tiempo”, señaló ante la prensa.

Horas antes de recibir a Zelenski, Trump había informado sobre la conversación telefónica con Putin, que calificó como “muy productiva”. Desde el Kremlin confirmaron el contacto telefónico y señalaron que la conversación se desarrolló en un clima “amistoso”. El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, sostuvo que ambos mandatarios coinciden en que un alto el fuego temporal, como el propuesto por Ucrania y algunos países europeos, sólo serviría para prolongar el conflicto.

Moscú volvió a instar a Kiev a aceptar una retirada de sus tropas de la región oriental del Donbás como condición para poner fin a la guerra. “Para terminar el conflicto, Ucrania debe tomar una decisión valiente”, afirmó Ushakov ante la prensa, en la antesala del encuentro entre Trump y Zelenski.

Sobre el terreno

En paralelo a las gestiones diplomáticas, las fuerzas armadas rusas continuaron con sus ataques sobre territorio ucraniano. En las horas previas a la reunión en Florida, se registraron bombardeos contra e infraestructuras críticas en Jersón, que dejaron a parte de la ciudad sin suministro eléctrico.

También se reportaron ataques en la región de Dnipropetrovsk, donde misiles rusos alcanzaron un gasoducto. Un día antes, un ataque masivo contra Kiev con drones y misiles dejó al menos un muerto y una veintena de heridos, además de provocar cortes de electricidad y calefacción en plena ola de frío.

Zelenski sostuvo que estos ataques demuestran que el presidente ruso “no quiere la paz”. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario ucraniano detalló que durante la última semana Rusia lanzó más de 2.100 drones de ataque, cerca de 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles de distintos tipos contra su país.

El plan de paz que se discute contempla un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, garantías de seguridad para Kiev y un camino gradual hacia la integración ucraniana en la Unión Europea. El texto incluye además compromisos económicos y de reconstrucción, aunque todavía carece del aval formal de Moscú.

Según trascendió, el borrador reconoce la línea actual del frente como base para un eventual cese de hostilidades, lo que implicaría concesiones territoriales parciales por parte de Ucrania. Sin embargo, Kiev rechaza retirarse del 20 por ciento de la región de Donetsk que aún controla, una de las principales exigencias del Kremlin.

Desde Washington, Trump afirmó que cree que tanto Zelenski como Putin “son serios” cuando hablan de alcanzar la paz, a pesar de la falta de acuerdo tras tres instancias de mediación en las que participó de forma personal. “Tenemos las bases para un acuerdo. Falta darle cierre”, sostuvo el mandatario estadounidense ante la prensa.

