Precios de juguetes en Valle de Uco: los comerciantes también esperan que papá Noel traiga más ventas

Aseguran que los precios están estabilizados pero no hay consumo.

A una semana de la llegada de Papá Noel, comerciantes y empresarios del rubro juguetería en Valle de Uco, hablaron y opinaron con El Cuco Digital sobre la situación que atraviesa el sector y las expectativas en cuento a las ventas.

“Este año para el rubro juguetería no ha sido bueno y no escapa a la realidad que se vive en todos los sectores, pero tenemos expectativas de cara a los próximos días y con la llegada de Papá Noel”. Aseguró un vendedor.

Por otro lado, un empresario del rubro juguetería del departamento de Tunuyán, comentó lo siguiente: “esta fecha que se acerca es muy buena para nosotros, tenemos la expectativa de que vamos a tener números buenos”.

“De igual manera, por el momento vemos que la gente está muy tranquila, viene entra consulta precios y pregunta por juguetes puntuales, pero no compran por el momento”, aseguró el empresario.

“Nos hemos preparado bien para estas fiestas de fin de año, tenemos juguetes de licencia y una variada línea de juguetes de verano y con muy buenos precios que van desde los $5000 hasta los $70000”.

Respecto a los precios: “hemos notado que tenemos una estabilidad en los precios, lo que nos permite tener precios que se han mantenido, pero la realidad que pese a eso no hay consumo, no tenemos ventas y eso es lo complicado”, explicó el comerciante.

“Esperemos que esta situación mejore, en el caso del juguete incluso hay precios que han bajado, yo creo que si seguimos por este camino vamos a empezar a ver una mejora, no solo en este rubro si no que en general”, concluyó el empresario y comerciante de Tunuyán.