Premios Empatía 2021: una enfermera sancarlina será destacada por su gran labor en pandemia

Por Estefanía Tello

Se trata de Lorena Maradona, jefa de enfermería del Área de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria de la Clínica Santa María.

El próximo 6 de febrero se llevará a cabo un evento muy importante en Corralitos, ya que se entregarán por primera vez los premios “Empatía 2021”. Dicho reconocimiento busca destacar a quienes por diferentes motivos y circunstancias han podido demostrar a gran escala la empatía y la solidaridad, dejando de lado los intereses personales para hacerle bien al otro.

Roxana Orellano, una persona muy reconocida por ayudar a generar espacios para la diversidad, la inclusión y la solidaridad, en conjunto con Veca Eventos organizaron dicha eventualidad para distinguir a 35 personas, entre ellos profesionales de la salud, miembros de fundaciones, medios de comunicación, etc, que se merecen en este 2021 un “agradecimiento de la sociedad” que los impulse a seguir dando lo mejor.

En esta oportunidad, Lorena Maradona de San Carlos será una de las protagonistas de la noche. La oriunda del Valle de Uco recibirá un premio “Empatía” por su gran labor como jefa de Enfermería en el Área de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria de la Clínica San María.

Lorena fue entrevistada por El Cuco Digital y reconoció que la sorprendió mucho este reconocimiento pero expresó que siente un enorme orgullo por recibirlo ya que nunca esperó algo así.

-Lorena, contanos un poco acerca de tu profesión…

Yo soy enfermera hace 16 años; estudié en el IES de La Consulta y cuando me recibí me fui a trabajar a Mendoza. Hace 8 años que soy jefa de Enfermería de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria de la Clínica Santa María.

-El año que pasó se duplicó el trabajo por la pandemia. Podés mencionarnos los desafíos que tuviste que vivir vos y tu equipo de trabajo

Pandemia fue un gran desafío para el sistema de salud y para nuestro equipo de trabajo mucho más, porque la institución donde trabajo atiende principalmente personas mayores. Nosotros en terapia duplicamos la cantidad de camas de alta complejidad para poder enfrentar la pandemia. Tuvimos momentos de mucho estrés y cansancio físico y emocional, pero la pasión y vocación que ponés en tu trabajo hicieron que siguiéramos luchando. Algunas nos contagiamos y volvimos al trabajo; vimos una compañera ser vencida por Covid-19 ; tuve un período donde se me habían lastimado las orejas por el barbijo y tenía una marca en la frente de las gafas, por el uso durante mucho tiempo del equipo de protección.

-Viste en primera persona situaciones muy dolorosas…

Lo más duro fue ver que a pesar de todo nuestro esfuerzo y trabajo, muchos pacientes no superaban la enfermedad; ver que la familia no los podía tocar, besar o abrazar. Fue difícil ver que no se podían despedir de sus seres queridos. Creo que pandemia nos dejó muchas cosas por aprender. El vivir el presente y estar presentes es lo que más resalto. Disfrutar el ahora en su plenitud es lo que tenemos que hacer.

-¿Te sorprendió recibir esta distinción?

La nominación viene desde una persona que trabaja mucho por la comunidad LGTBIQ+. Se llama Roxana Orellano y junto con otras fundaciones organiza el evento Empatía 2021. Ella conoce mi profesión y me conoce como persona fuera de mi labor. Primero me enteré que estaba ternada y después que me iban a entregar éste reconocimiento. Tengo un orgullo enorme por recibirlo, porque nunca esperé algo así. Yo soy una enamorada de mi profesión y ver que es reconocido ese amor me llena el alma.

Cabe destacar que quienes quieran asistir podrán hacerlo. El encuentro será mañana, 6 de febrero desde las 19:00 en salón Giordano, ubicado en calle los Godofredo Paladini, Corralitos, Mendoza. La entrada es la donación de alimentos para el merendero Guadalupe: (leche, cacao, galletas, bizcochos, té, azúcar, harina, budines, tazas para los niños).