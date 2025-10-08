Premios Nobel de Literatura: César Aira y Samantha Schweblin, los dos argentinos que se encuentran entre los favoritos

Cinco argentinos han ganado el Premio Nobel hasta ahora, es el número más alto que tiene un país Latinoamericano, pero ninguno ha sido en literatura.

El ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 será revelado este año por la Academia Sueca el jueves 9 de octubre. Sin dudas, se trata del máximo reconocimiento literario a nivel mundial. La particularidad de este año es que los nombres de una escritora y un escritor argentinos suenan entre los firmes candidatos a recibirlo.

Se trata, por un lado, del magnífico y excéntrico César Aira, varias veces candidateado (como Borges), quien, a sus 76 años, supera el centenar de títulos editados en más de 30 países y con traducciones a varios idiomas. Sin dudas, un autor de culto y una de las figuras más geniales de la literatura nacional.

Para romper la racha de su “eterna” candidatura al premio, este miércoles, a las 19, la editorial La Conjura y el escritor Daniel Mecca convocan a los seguidores del autor a una “vigilia antimufa” en el barrio de Flores, donde reside el escritor.

Por otro lado, ubicada más lejos en el ranking de favoritos que Aira, se halla la multipremiada y traducida a más de cuarenta idiomas Samantha Schweblin, una de las escritoras latinoamericanas actuales más destacadas, que cuenta con amplio reconocimiento internacional.

¿Qué argentinos no lo ganaron?

Jorge Luis Borges, el supremo exponente de nuestra literatura, no ganó el Premio Nobel, aunque varias veces integró la lista de candidatos.

Según un informe desclasificado de la Academia Sueca, su obra era “demasiado exclusiva o artificial en su ingenioso arte en miniatura”. Otra explicación conocida acerca de su rechazo es que Borges fue víctima de una campaña ideológica a causa de sus posturas antiperonistas y su visita a Chile, que lo vinculó con la dictadura de Pinochet, lo que pudo haber influido en la decisión de la Academia Sueca.

Pero Borges no fue el único escritor argentino que quedó en el camino. En el 2022, varios escritores e intelectuales argentinos y latinoamericanos impulsaron la candidatura de Noé Jitrik al codiciado galardón, por ser uno de los críticos de literatura más reconocidos del país, además de autor de novelas y libros de poesía y de cuentos.

En tanto, seis destacados autores ganaron el Nobel de Literatura en Latinoamérica: Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).

¿Quiénes son los Nobeles argentinos?

Aunque la Argentina no ha conseguido aún ser reconocida con un Nobel de Literatura, cosa que puede modificarse en las siguientes horas, sí ha logrado en 5 oportunidades la distinción en otras ramas. Los cinco argentinos que fueron distinguidos con el máximo galardón en el mundo son:

César Milstein en 1984 fue Nobel en Fisiología y Medicina. Su trabajo en Cambridge sobre las inmunoglobulinas, proteínas clave para la respuesta inmunitaria, lo llevó a descubrir el proceso de producción de anticuerpos, que revolucionó la biomedicina. Su investigación sigue considerándose actualmente como un aporte fundamental para el desarrollo de tratamientos médicos.

Adolfo Pérez Esquivel en 1980 obtuvo el Nobel de la Paz, por su lucha de resistencia pacífica por los derechos humanos y la democracia en contexto de la última dictadura militar en el país.

Luis Federico Leloir en 1970 recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de los azúcares nucleótidos. Fue el primer iberoamericano en obtener el premio y su trabajo sigue siendo de referencia en investigaciones científicas.

Bernardo Alberto Houssay en 1947 fue el primer científico argentino galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas que regulan la glucosa en el cuerpo.

Carlos Saavedra Lamas, abogado y político argentino, fue el primer compatriota que en 1936 fue merecedor de un Nobel, el de la Paz, por su labor diplomática antibélica, que lo convirtió en un referente mundial.

¿Llegará el sexto?

Las nominaciones, enviadas por académicos, escritores galardonados y distintas instituciones culturales, fueron recibidas hasta el 1 de febrero. Tras ello, el comité de literatura de la Academia revisó las candidaturas y redujo la lista inicial hasta establecer una terna sobre la que se centrará la decisión definitiva.

Este jueves (9 de octubre) se develará la incógnita, que tal vez signifique el sexto Nobel para Argentina, esta vez, en Literatura. Cualquiera sea el resultado, la entrega será el 10 de diciembre en Estocolmo, como ya está establecido por tradición.

Fuente: Diario El Sol