Premios Raíces: el sancarlino Emiliano Valenzuela se llevó el galardón por su labor solidaria

El joven fabrica máscaras de protección facial para donar a personal de salud y seguridad, entre otros vecinos.

Emiliano Valenzuela se consagró como uno de los grandes ganadores de la edición 2020 de los Premios Raíces, competencia que cada año realiza LV 10 en septiembre, con motivo de su aniversario, y que distingue el trabajo de los mendocinos en Labor Solidaria Arte, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica y Deportes.

El joven es oriundo de San Carlos y desde marzo comenzó a trabajar junto a Emanuel Rivera y Franco Valenzuela -su hermano-en el primer Centro de Fabricación de Máscaras de Protección Facial de Valle de Uco ubicado en el Centro Cívico de la Villa Cabecera, pudiendo distribuir más de 1500 máscaras a efectores de la salud, personal de seguridad, empleados municipales y comerciantes, entre otros.

La labor solidaria que inició Emiliano fue destacada por la Confederacón Argentina de Mediana Empresa (CAME), ya que el sancarlino logró meterse en la final del concurso a nivel nacional de Emprendedor Solidario COVID-19.

Posteriormente, a principio de mes de septiembre, la Legislatura Provincial también destacó su labor solidaria y la de otros vecinos de ese departamento valletano.

“Un día me senté enfrente de mi impresora 3d y pensé…Y si hago algo para combatir y darle pelea a este virus y de repente empecé a ver y probar que podía hacer y me deje llevar. Hasta que surgió la idea de una máscara y me entretuve tanto que estuve días y días hasta tarde probando y haciendo experimentos”, expresó Emiliano en redes sociales tras recibir el galardón.

“Y hoy poder ayudar a más de 2500 personas con una máscara que disminuya la propagación del virus me pone tan feliz, ver y sentir a la gente como sonríe cuando se coloca la máscara. Simplemente me llena de alegría y satisfacción. Sentir que ese tiempo dedicado ha sido útil y que de alguna forma hemos podido ayudar a dar batalla a ese virus que tanto nos afecta, me llena de alegría el corazón y me da esperanza y motivación para seguir”.

El intendente Rolando Scanio se sumó a los vecinos y felicitó al joven por su labor solidaria en el departamento.

Los otros ganadores

Arte – Sofía Toro Polliccino (cineasta)

Ciencias Sociales– Marta Palomo (Escritora, profesora de Lengua y Literatura, Especialista de nivel Superior en Enseñanza en Escritura y Literatura, Diplomada en Dirección de Instituciones Educativas, posee un título Superior Universitario en Autoestima y Psicología Positiva. Método FORTE de la Universidad de La Salle, Madrid).

Investigación científica y técnica- Walter Manucha (investigador medocino del CONICET que lidera un equipo de expertos que intenta frenar la mala evolución de pacientes COVID 19 positivos mediante un tratamiento a base de vitamina D).

Deportes– Estefanía Banini (futbolista)