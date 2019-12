Prendieron fuego, destruyeron y desvalijaron un refugio de animales en Tupungato

El lugar albergaba a perros en situaciones extremas. Anteriormente, el espacio había sufrido varios robos.

Un refugio de animales amaneció destruido, desvalijado y quemado. Según denunciaron proteccionistas a través de las redes sociales, el hecho ocurrió el viernes por la noche.

El espacio albergaba a perros en situaciones extremas y había sido construido hace un año y medio en un terreno donado por un vecino en la ciudad de Tupungato.

“Por un tiempo habíamos dejado de ir porque nos quemaron telas media sombra, nos sacaron un sombral que había”, contó una proteccionista a El Cuco Digital.

“Después abandonaron perros ahí y pudimos darlos en adopción casi a todos pero quedó uno. El viernes cuando fui a darle comida, estaba todo el lugar quemado”.

“Costó muchísimo conseguir el material para poder tenerlo, muchísimo, para que en un día vayan y quemen todo. No estamos en campaña para construir otro refugio porque no sabemos si nos van a hacer lo mismo”, manifestó.

En el último tiempo, el lugar fue destinado a refugiar a perros en total estado de abandono que las rescatistas no podían tener en sus casas por lo que era utilizado en situaciones de emergencia.

El espacio tenía media sombras, estaba cercado con tela perimetral y palets y era usado para guardar cuchas para animales futuros animales rescatados, que fueron robadas.

“Antes solíamos dejar alimento y se robaban bolsas enteras”.

“Si aparece un perro abandonado tendremos que saber decir, lamentablemente, ‘ lo siento mucho’. No tenemos a donde llevarlos y ganas de levantar un refugio no tenemos por el momento a no ser que sea un lugar cerrado, dentro una finca, donde no puedan entrar otras personas pero nadie dona nada” mencionó la proteccionista.