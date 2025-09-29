Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital

Preocupación y reclamo de vecinos a Edemsa por bajas y cortes de energía en zonas de Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El último de los cortes de energía eléctrica se produjo esta mañana alrededor de las 09:30 horas, afectando a gran parte del distrito.

Los cortes de energía eléctrica se vienen produciendo desde el día domingo, incluso el de ayer por la noche, duro varios minutos, dejando a toda La Consulta en la oscuridad, porque afectó también la luminaria pública

Frente a ello tras reiterados reclamos, los vecinos de la zona, informaron a El Cuco Digital, que debieron en muchos casos desenchufar los electrodomésticos para que no sufrieran daños.  

Por el momento, la empresa EDEMSA no ha emitido ningún comunicado ni brindado respuestas sobre cuál es el problema.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO