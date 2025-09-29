Preocupación y reclamo de vecinos a Edemsa por bajas y cortes de energía en zonas de Valle de Uco

El último de los cortes de energía eléctrica se produjo esta mañana alrededor de las 09:30 horas, afectando a gran parte del distrito.

Los cortes de energía eléctrica se vienen produciendo desde el día domingo, incluso el de ayer por la noche, duro varios minutos, dejando a toda La Consulta en la oscuridad, porque afectó también la luminaria pública

Frente a ello tras reiterados reclamos, los vecinos de la zona, informaron a El Cuco Digital, que debieron en muchos casos desenchufar los electrodomésticos para que no sufrieran daños.

Por el momento, la empresa EDEMSA no ha emitido ningún comunicado ni brindado respuestas sobre cuál es el problema.