Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Presunta venta de un menor en Tunuyán: ¿Cómo está la causa y qué pasa con los detenidos?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los detenidos siguen con prisión preventiva y la justicia avanza con nuevas declaraciones.

La investigación por la presunta venta de un menor de 3 años en el departamento de Tunuyán, por el momento, continúa en la órbita de la justicia provincial  y los dos detenidos continúan en esa condición en el Penal San Felipe.

El hecho que conmocionó a todo un Valle de Uco, sucedió en las últimas horas del 1 de junio, cuando personal policial logró llegar a tiempo y rescatar a un niño de 3 años, que estaba siendo llevado por su abuela materna y un masculino (presunta pareja de la mujer) por Ruta 40 con dirección Norte.

Para la justicia, el niño estaba siendo llevado por los adultos a tomar un colectivo con destino a Salta, donde se cree iba a ser vendido.

Por el hecho, desde El Cuco Digital se está siguiendo el caso y las últimas novedades que se aportaron al medio, es que la investigación sigue su curso correspondiente, las personas involucradas continúan detenidas  y la justicia provincial es quien todavía tiene el caso. Podrían darse el caso de que pasa a la justicia federal si se determina que es un delito federal.

Fuentes cercanas a la investigación también confirmaron que se han hecho allanamientos en Salta y también en la casa donde vivía el menor junto a su progenitora para intentar dar con pruebas que puedan ser contundentes para la causa.

Por otro lado, también se  supo que la justicia sigue con las declaraciones de las personas que intervinieron en el hecho, por ejemplo, los uniformados que participaron en el hecho cuando la policía fue alertada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO