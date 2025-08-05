Presunta venta de un menor en Tunuyán: ¿Cómo está la causa y qué pasa con los detenidos?

Los detenidos siguen con prisión preventiva y la justicia avanza con nuevas declaraciones.

La investigación por la presunta venta de un menor de 3 años en el departamento de Tunuyán, por el momento, continúa en la órbita de la justicia provincial y los dos detenidos continúan en esa condición en el Penal San Felipe.

El hecho que conmocionó a todo un Valle de Uco, sucedió en las últimas horas del 1 de junio, cuando personal policial logró llegar a tiempo y rescatar a un niño de 3 años, que estaba siendo llevado por su abuela materna y un masculino (presunta pareja de la mujer) por Ruta 40 con dirección Norte.

Para la justicia, el niño estaba siendo llevado por los adultos a tomar un colectivo con destino a Salta, donde se cree iba a ser vendido.

Por el hecho, desde El Cuco Digital se está siguiendo el caso y las últimas novedades que se aportaron al medio, es que la investigación sigue su curso correspondiente, las personas involucradas continúan detenidas y la justicia provincial es quien todavía tiene el caso. Podrían darse el caso de que pasa a la justicia federal si se determina que es un delito federal.

Fuentes cercanas a la investigación también confirmaron que se han hecho allanamientos en Salta y también en la casa donde vivía el menor junto a su progenitora para intentar dar con pruebas que puedan ser contundentes para la causa.

Por otro lado, también se supo que la justicia sigue con las declaraciones de las personas que intervinieron en el hecho, por ejemplo, los uniformados que participaron en el hecho cuando la policía fue alertada.