Presupuestos municipales: Tunuyán y San Carlos solicitaron endeudamiento y fue aprobado

Lo mismo en otras comunas de Mendoza. Respecto al presupuesto provincial, hoy es tratado en Senadores luego de obtener media sanción en Diputados, pero sin endeudamiento, ni roll over.

La discusión por el Presupuesto provincial llegó a los municipios. Luego de que el peronismo no avalara en Diputados la propuesta del endeudamiento para obras, por 350 millones de dólares que solicitó el gobernador Rodolfo Suárez, ni del roll over, en algunas comunas la situación se repite, aunque ese no ha sido el caso de Tunuyán y San Carlos, donde hubo consenso con la oposición.

Respecto a Tunuyán, el radicalismo no se opuso a la propuesta del Ejecutivo municipal y acompañó la toma de deuda. Los legisladores de ese partido político informaron que aún no ingresa la Ordenanza Tarifaria, clave en la estructura del presupuesto municipal, pero ya hubo aval para tomar deuda. “Hace unos 40 días aprobamos a (Martín) Aveiro un endeudamiento de 17 millones por el Covid-19. Necesitaban dos tercios para obtenerlos y votamos todos juntos”, indicó el concejal Paulo González (UCR) a diario Los Andes. El edil además recordó que en ese Concejo hay 7 ediles oficialistas y 3 opositores, entre los que él se encuentra.

En cuanto a San Carlos, donde gobierna el massista Rolando Scanio, ya aprobó el presupuesto donde se incluyen las autorizaciones de endeudamiento con el voto del peronista y ex candidato a intendente Pedro Fernández, no así del kirchnerista Juan Torres.

Presupuesto provincial

La semana pasada el proyecto se trató en Diputados y obtuvo media sanción, pero sin endeudamiento, ni roll over. En el primero de los casos, el peronismo le presentó una propuesta algo condicionante al oficialismo, que tenía que ver con aprobar un endeudamiento de 81 millones de dólares para un paquete de obras específicas. La propuesta sólo representaba una cuarta parte de los 350 millones que había solicitado el Ejecutivo, por lo que el Gobierno la rechazó.

Esta situación derivó en que el peronismo le diera aval a todo el proyecto pero no al artículo del endeudamiento. También dio la negativa al roll over.

Durante la semana hubo críticas de ambos lados. Incluso la futura presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti comparó al gobernador Rodolfo Suarez con “un niño caprichoso”, mientras que el gobernador acusó al peronismo de “oposición salvaje”.

Negociaciones truncas

Respecto al monto de endeudamiento para las obras, parte del PJ se mostró dispuesto a autorizar hasta 120 millones de dólares y no los 350 que pretende el Gobierno.

Frente a esto desde Casa de Gobierno aseguraron: “Ellos cuestionan los 100 millones del fondo Saudí y eso es un pedido de la Nación para que se trabaje también en la provincia, ellos lo están votando en el presupuesto nacional y acá lo cuestionan, no son coherentes. Esto es lo mismo que pasó el año pasado, a esto ya lo vimos”.

Qué pasa este martes

Hoy el debate se traslada a la Cámara de Senadores y todo indica que el Gobierno se quedaría nuevamente sin autorización de deuda y que tampoco tendría roll over.