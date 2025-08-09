Prevención ante estafas con códigos QR: claves para proteger tus datos

Desde el Gobierno provincial aconsejan adoptar medidas de seguridad para protegerse de este tipo de fraude digital que utiliza códigos QR falsos. La prevención y la verificación son claves para evitar el robo de datos personales y bancarios.

El uso masivo de códigos QR en distintos ámbitos cotidianos facilita trámites y accesos rápidos, pero también abre nuevas vías para el fraude digital. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar ser víctimas de estafas que utilizan esta tecnología para robar información personal y bancaria.

Los delincuentes suelen distribuir códigos QR falsos a través de mensajes, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, con el objetivo de redirigir a los usuarios a páginas fraudulentas que simulan sitios oficiales. Allí, solicitan datos sensibles como números de tarjetas, claves y otros detalles personales.

Para protegerse, los especialistas recomiendan no escanear códigos que provengan de fuentes desconocidas o poco confiables y verificar siempre la legitimidad del sitio al que se accede antes de ingresar información personal o financiera.

Además, alertan sobre la importancia de no compartir datos privados a través de enlaces recibidos en mensajes o correos electrónicos no verificados. Ante cualquier duda, es clave comunicarse con las autoridades para corroborar la autenticidad de la información y así prevenir posibles fraudes.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza