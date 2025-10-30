Facebook X-twitter Youtube Instagram

Prevención del cáncer de mama: Tunuyán organiza actividades abiertas para toda la comunidad

Habrá sorteos, stands y muchas más actividades.

La Municipalidad de Tunuyán convoca a toda la comunidad a participar de un encuentro especial que se realizará el próximo 31 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza Manuel Belgrano, como cierre de las actividades dedicadas a la concientización y prevención del cáncer de mama.


La propuesta busca reunir a vecinas y vecinos en una tarde de bienestar, movimiento y reflexión, promoviendo la importancia de los controles médicos periódicos y el acompañamiento mutuo en la detección temprana de esta enfermedad.


Durante la jornada, profesionales de la salud ofrecerán una charla abierta con información clave sobre cómo identificar señales de alerta y adoptar hábitos saludables. Además, habrá clases de aeróbic, sorteos y stands informativos con consejos prácticos de prevención.

