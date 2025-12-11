Facebook X-twitter Youtube Instagram

Preventores de Tunuyán trabajarán junto a la Policía en operativos y realizarán controles de alcoholemia

En comunicación con El Cuco Digital, Mauricio Pizarro, director de Tránsito y Prevención Ciudadana de la Municipalidad del departamento, afirmó que llevan realizando controles de forma diaria en diferentes puntos, y que se van a intensificar por las fiestas de fin de año.

Desde hace un tiempo a la fecha, el cuerpo de preventores del departamento de Tunuyán viene realizando, en diferentes puntos del departamento, controles de forma aleatoria, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de la población.

En ese contexto, desde el medio se le consultó al director de Tránsito y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Tunuyán, Darío Pizarro, quien comentó: “Los preventores vienen trabajando de forma diaria con controles en el casco céntrico y los distritos”.

“No hemos intensificado los controles. La realidad es que estamos trabajando todos los días en diferentes puntos. Los controles son de forma aleatoria y en cualquier horario. La idea es tener un control en todos los puntos y así garantizar la seguridad de la población.”

“En estos momentos, sí puedo adelantar que los preventores comenzarán a trabajar junto con la Policía en más controles, y además se podrán realizar controles de alcoholemia. Esto está pensado ahora que llegan las fiestas de fin de año. El objetivo es evitar cualquier tipo de tragedia”, concluyó Pizarro.

