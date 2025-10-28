Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 30, 2025

logo el cuco digital

Primavera con nieve: las bellas postales de el Manzano Histórico después del temporal

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Para mañana miércoles se esperan nevadas en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.

Después de varias semanas de temperaturas primaverales y días soleados, el Valle de Uco vivió este lunes un giro climático tan sorpresivo como encantador. Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintas zonas de San Carlos, Tupungato y Tunuyán anticipaban un cambio, pero nadie imaginó que la jornada cerraría con copos de nieve cayendo sobre los paisajes del Manzano Histórico.

Vecinos de Tunuyán compartieron en sus redes sociales su asombro al ver nevar en pleno octubre. Las imágenes y videos rápidamente se viralizaron, mostrando patios donde caían copos de nieve.

Uno de los lugares más impactantes fue el Manzano Histórico, en el distrito de Los Chacayes, donde la nevada transformó el entorno en una verdadera postal invernal. Desde la Municipalidad de Tunuyán difundieron fotografías del amanecer, en las que se aprecia la belleza del paisaje teñido de blanco, en contraste con los verdes brotes de la primavera.

Postales de ensueño

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO