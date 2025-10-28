Primavera con nieve: las bellas postales de el Manzano Histórico después del temporal

Para mañana miércoles se esperan nevadas en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.

Después de varias semanas de temperaturas primaverales y días soleados, el Valle de Uco vivió este lunes un giro climático tan sorpresivo como encantador. Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en distintas zonas de San Carlos, Tupungato y Tunuyán anticipaban un cambio, pero nadie imaginó que la jornada cerraría con copos de nieve cayendo sobre los paisajes del Manzano Histórico.

Vecinos de Tunuyán compartieron en sus redes sociales su asombro al ver nevar en pleno octubre. Las imágenes y videos rápidamente se viralizaron, mostrando patios donde caían copos de nieve.

Uno de los lugares más impactantes fue el Manzano Histórico, en el distrito de Los Chacayes, donde la nevada transformó el entorno en una verdadera postal invernal. Desde la Municipalidad de Tunuyán difundieron fotografías del amanecer, en las que se aprecia la belleza del paisaje teñido de blanco, en contraste con los verdes brotes de la primavera.

Postales de ensueño