septiembre 13, 2025

logo el cuco digital
septiembre 13, 2025

logo el cuco digital

Primavera-Verano 2025: Tunuyán entrega semillas para huertas familiares en todo el departamento

Con la llegada de la temporada primavera-verano 2025, se inicia la entrega de semillas hortícolas y aromáticas en distintos puntos del departamento. La iniciativa busca acompañar a vecinos y vecinas en el desarrollo de huertas familiares, promoviendo el cultivo responsable y el acceso a alimentos frescos.

La distribución se realizará de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la Dirección de Agrobioindustria ubicada en el Edificio del INV, B° Fenca, calle Río Diamante 635, así como en las delegaciones de Los Sauces, Los Árboles, Los Chacayes, Colonia Las Rosas, Villa Seca, Vista Flores y en los CIC de Las Pintadas, Centro (calle La Argentina), El Algarrobo y Vista Flores.

Entre las variedades disponibles se encuentran acelga Bressane, arveja Onward, caléndula, lechuga Maravimar, remolacha Detroit Dark Red, albahaca Cenovesa, cebolla Val, maíz dulce Anita, melón Honey Dew y zapallo Veronés. Todas las semillas son aptas exclusivamente para siembra.

Fuente: Tunuyán 

  2. Amplio mi comentario anterior con respecto al parque Lombardia
    Dije que van a plantar árboles,me preguntaba si son producidos en el vivero municipal,pero que es lo que está pasando sacan árboles para colocar los nuevos, como por ejemplo frente al patio matero o el estacionamiento de motos
    Bárbaro
    Ni hablar del cauce del rio cada vez más amplio y en poco tiempo se llevará parte de las veredas circundantes

    Responder

