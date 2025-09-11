Primavera-Verano 2025: Tunuyán entrega semillas para huertas familiares en todo el departamento

Con la llegada de la temporada primavera-verano 2025, se inicia la entrega de semillas hortícolas y aromáticas en distintos puntos del departamento. La iniciativa busca acompañar a vecinos y vecinas en el desarrollo de huertas familiares, promoviendo el cultivo responsable y el acceso a alimentos frescos.

La distribución se realizará de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la Dirección de Agrobioindustria ubicada en el Edificio del INV, B° Fenca, calle Río Diamante 635, así como en las delegaciones de Los Sauces, Los Árboles, Los Chacayes, Colonia Las Rosas, Villa Seca, Vista Flores y en los CIC de Las Pintadas, Centro (calle La Argentina), El Algarrobo y Vista Flores.

Entre las variedades disponibles se encuentran acelga Bressane, arveja Onward, caléndula, lechuga Maravimar, remolacha Detroit Dark Red, albahaca Cenovesa, cebolla Val, maíz dulce Anita, melón Honey Dew y zapallo Veronés. Todas las semillas son aptas exclusivamente para siembra.

Fuente: Tunuyán