noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
Primer Ciclo de Encuentros sobre Oratoria en el INTA de Tupungato: 200 cupos para mujeres

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de los Fondos Ellas +.

Desde su página oficial, INTA Tupungato anunció la realización del primer Ciclo de Encuentros sobre Oratoria, bajo el lema: “Tu palabra vale: la palabra como acto que transforma y comunica”

Este ciclo forma parte de la Comunidad de saberes alojada en https://campus.inta.gob.ar/, y surge como respuesta a las demandas y propuestas de más de 200 mujeres rurales y 100 facilitadoras/es que participaron en el Curso de Formación Dirigencial con mujeres rurales (noviembre 2022 a mayo 2025).

2 Encuentros:  

ENCUENTRO 1: 25 noviembre 2025 – 14 horas

ENCUENTRO 2: 02 diciembre 2025 – 14 horas

Inscripción en: https://forms.gle/G4geKx1hQ9jatxy59

  Consultas saber.com@inta.gob.ar

