Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital

Prisión domiciliaria para el conductor alcoholizado que provocó la muerte de Liliana Moyano

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Hay enojo y bronca por parte de familiares de la víctima.

El pasado 1 de mayo, Facundo Mujica, manejaba totalmente alcoholizado y provocó un trágico accidente en la Ruta 88 (Carril Zapata), donde lamentablemente falleció Liliana Moyano de forma instantánea.

Además, de manejar con 2,26 de alcohol en sangre, Mujica intentó escapar del lugar minutos después del accidente y fue detenido por la policía a escasos metros del lugar. Por el hecho fue imputado por homicidio agravado por la conducción imprudente y por manejar con más de 1 alcohol en sangre.

El Código Penal estipula para este tipo de imputaciones una condena que va de 3 a 6 años e incluso con la posibilidad de ser en suspenso.

En las últimas horas, se conoció que el único imputado que tiene la causa, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Según informaron al medio, esto se dio debido a que el acusado no estaría en condiciones de estar en un penal debido a unas fracturas que padece luego del accidente.

El juez, con un criterio garantista y teniendo en cuenta que no hay riesgo de fuga, cuando se sabe y está en el expediente que él, si se quiso escapar del lugar, le otorgó la prisión domiciliaria”, dijo el abogado de la familia de Liliana Moyano, Facundo Vergara en comunicación con El Cuco Digital.

Al imputado no se le ha hecho ninguna prueba psicológica para saber si está o no apto para estar en prisión, pero igual el juez le dio la domiciliaria, la familia está enojadísima y es totalmente entendible”.

Ahora vamos a ver si la fiscal hace el pedido de prisión preventiva, pero bueno, el juez ya dio la domiciliaria y seguramente no se va a retractar de esa medida. Nosotros no estamos de acuerdo, pero es la decisión que se ha tomado hasta ahora”, concluyó el abogado Facundo Vergara.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO