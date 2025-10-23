Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

El hecho lamentable tuvo lugar el pasado lunes 13 de octubre en horas de la madrugada.

El pasado 13 de octubre, Lisandro Luffi de 53 años, manejaba una camioneta Toyota Hilux, en contramano y en la intersección de Cornelio Saavedra y Mitre, de San José Guaymallén, dónde impactó contra una moto, donde viajaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, Alejandro Mansilla, quien manejaba la moto, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central, donde se lo diagnosticó con fractura de mandíbula, fractura de fémur izquierdo y escoriaciones varias.

Junto a Mansilla, como acompañante del rodado menor viajaba Emanuel Breccia (30), quien, producto de las graves heridas provocadas por el impacto, perdió la vida en el lugar.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y de científica. También se le realizó la alcoholemia al conductor de la camioneta que dio negativo.

Luego del accidente, el conductor de la camioneta, oriundo de San Carlos, quedó demorado y horas después fue imputado por Homicidio Culposo agravado por conducir en contramano en concurso ideal, sumado a lesiones culposas graves agravadas por conducir en contramano.

Con esta imputación, el hombre quedó detenido primero en Comisaría 25 y desde el pasado lunes había quedado alojado en el Penal San Felipe.

Finalmente, su abogada defensora, Lorena Martín, informó a El Cuco Digital que en la jornada de ayer, se le otorgó la prisión domiciliaria.

“Lo de Luffi, se trata de un delito excarcelable y que reúne todos los requisitos para acceder a un beneficio de condena en suspenso en caso de ser considerado culpable”, aseguró la defensora.

“Es una persona de 53 años, no tiene antecedentes penales, al momento del hecho no estabas con alcohol en sangre y cuenta con cobertura de seguro”, concluyó Martín.