Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho lamentable tuvo lugar el pasado lunes 13 de octubre en horas de la madrugada.

El pasado 13 de octubre, Lisandro Luffi de 53 años, manejaba una camioneta Toyota Hilux, en contramano y en la intersección de Cornelio Saavedra  y Mitre, de San José Guaymallén, dónde impactó contra una moto, donde viajaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, Alejandro Mansilla, quien manejaba la moto, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central, donde se lo diagnosticó con fractura de mandíbula, fractura de fémur izquierdo y escoriaciones varias.

Junto a Mansilla, como acompañante del rodado menor viajaba Emanuel Breccia (30), quien, producto de las graves heridas provocadas por el impacto, perdió la vida en el lugar.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y de científica. También se le realizó la alcoholemia al conductor de la camioneta que dio negativo.

Luego del accidente, el conductor de la camioneta, oriundo de San Carlos, quedó demorado y horas después fue imputado por  Homicidio Culposo agravado por conducir en contramano en concurso ideal, sumado a lesiones culposas graves agravadas por conducir en contramano.

Con esta imputación, el hombre quedó detenido primero en Comisaría 25 y desde el pasado lunes había quedado alojado en el Penal San Felipe.

Finalmente, su abogada defensora, Lorena Martín, informó a El Cuco Digital que en la jornada de ayer, se le otorgó la prisión domiciliaria.

“Lo de Luffi, se trata de un delito excarcelable y que reúne todos los requisitos para acceder a un beneficio de condena en suspenso en caso de ser considerado culpable”, aseguró la defensora.

“Es una persona de 53 años, no tiene antecedentes penales, al momento del hecho no estabas con alcohol en sangre y cuenta con cobertura de seguro”, concluyó Martín.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO