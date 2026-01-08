Producción: la provincia informó sobre los datos de la cosecha de ciruela para la temporada 2025-2026

Los mayores niveles se concentra en el oasis sur de la provincia.

El Ministerio de Producción dio a conocer el pronóstico de cosecha de ciruela para industria correspondiente a la campaña 2025/26, elaborado por la Dirección de Agricultura. Tras los relevamientos técnicos y los ajustes derivados de los eventos climáticos ocurridos hacia el cierre del año, la producción provincial se estima en 72.879 toneladas, valor que surge de una proyección inicial de 80.956 toneladas y refleja el impacto de las contingencias sobre el volumen final esperado.

El análisis territorial confirma una marcada concentración productiva en el oasis Sur, con una proyección inicial de 72.122 toneladas, equivalente al 89 % del total provincial. El oasis Este aporta alrededor del 7 %, mientras que las zonas Norte y Valle de Uco completan el volumen restante con participaciones menores.

La estimación se construyó a partir de monitoreos sistemáticos de floración realizados entre fines de agosto y comienzos de octubre, con visitas semanales a establecimientos representativos por variedad y región. Posteriormente, durante noviembre, se efectuaron relevamientos de fruta luego del raleo, instancia fundamental para definir el potencial real de cosecha. En total, se evaluaron 696 árboles y se midieron más de 11.600 frutos.

La variedad D’Agen continúa siendo ampliamente predominante en la provincia, tanto en superficie implantada como en volumen proyectado, consolidando el perfil productivo de Mendoza dentro del complejo ciruelero nacional.

Durante diciembre, una serie de tormentas de granizo impactó sobre distintas áreas productivas, principalmente en el Sur provincial. A este escenario se suma la fuerte tormenta registrada el 6 de enero en el departamento de San Rafael, cuyos daños se encuentran actualmente en proceso de relevamiento y evaluación por parte de los equipos técnicos, por lo que el impacto final aún se encuentra en análisis.

Como resultado de los ajustes ya realizados y contemplando además posibles pérdidas asociadas a problemas sanitarios que suelen manifestarse en la etapa previa a la cosecha, la producción efectiva proyectada para la campaña se ubica en 72.879 toneladas.

Desde el área técnica destacaron que este tipo de pronósticos permite anticipar escenarios productivos y aportar previsibilidad a productores, secaderos e industrias, facilitando la organización de la cosecha, la logística y la planificación comercial de una actividad clave para las economías regionales, particularmente en las zonas de mayor concentración productiva de la provincia.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza