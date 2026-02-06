Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital

Productores afectados por granizo y heladas ya pueden descargar los Certificados Definitivos de Daños

Esta disposición se suma a las medidas que estableció oportunamente el Gobierno de la Provincia para asistir a las actividades agrícolas afectadas por las últimas contingencias climáticas.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Los documentos corresponden a establecimientos agrícolas con pérdidas igual o superior al 80% y constituyen la constancia necesaria para tramitar los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) se informa que los productores agrícolas registrados en el Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT) cuyas pérdidas hayan sido tasadas, pueden descargar el Certificado Definitivo de Daños desde la página web www.mendoza.gov.ar/contingencias/.

En esta primera etapa, se encuentran disponibles los certificados correspondientes a establecimientos que registran pérdidas del 80% o más en su producción.

Para obtener el documento, se debe ingresar al mencionado sitio web, acceder a la pestaña “Certificados Definitivos de Daños 25-26” y cargar el número de RUT o de denuncia.

Con este Certificado se gestionan los beneficios establecidos en la Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 9083, que contempla descuentos en facturas de electricidad, cánones de riego, prórrogas en vencimientos de créditos otorgados por organismos financieros oficiales y la suspensión de juicios y procedimientos por cobro de acreencias vinculadas a impuestos y servicios.

Para más información, los interesados pueden acercarse a las delegaciones y centros receptores de la DCC de lunes a viernes de 8 a 13 horas o comunicarse telefónicamente a los siguientes números:

  • Sede central: 261-3854270,
  • Delegación Este: 263-4420365,
  • Delegación Valle de Uco: 261-157630940,
  • Delegación Sur: 260-4438052 y
  • Oficina General Alvear: 2625-1563876.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Un motociclista en terapia intensiva tras accidentarse en San Carlos 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO