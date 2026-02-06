Productores afectados por granizo y heladas ya pueden descargar los Certificados Definitivos de Daños

Los documentos corresponden a establecimientos agrícolas con pérdidas igual o superior al 80% y constituyen la constancia necesaria para tramitar los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) se informa que los productores agrícolas registrados en el Registro de Uso Permanente de la Tierra (RUT) cuyas pérdidas hayan sido tasadas, pueden descargar el Certificado Definitivo de Daños desde la página web www.mendoza.gov.ar/contingencias/.

En esta primera etapa, se encuentran disponibles los certificados correspondientes a establecimientos que registran pérdidas del 80% o más en su producción.

Para obtener el documento, se debe ingresar al mencionado sitio web, acceder a la pestaña “Certificados Definitivos de Daños 25-26” y cargar el número de RUT o de denuncia.

Con este Certificado se gestionan los beneficios establecidos en la Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 9083, que contempla descuentos en facturas de electricidad, cánones de riego, prórrogas en vencimientos de créditos otorgados por organismos financieros oficiales y la suspensión de juicios y procedimientos por cobro de acreencias vinculadas a impuestos y servicios.

Para más información, los interesados pueden acercarse a las delegaciones y centros receptores de la DCC de lunes a viernes de 8 a 13 horas o comunicarse telefónicamente a los siguientes números:

Sede central: 261-3854270,

Delegación Este: 263-4420365,

Delegación Valle de Uco: 261-157630940,

Delegación Sur: 260-4438052 y

Oficina General Alvear: 2625-1563876.