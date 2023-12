Productores de durazno del Valle de Uco, se mantienen expectantes de cara al precio

Aseguran que la producción de este año es de excelente calidad.

A pocos días de que comience la temporada fuerte de cosecha de durazno en la zona del Valle de Uco, los productores se mantienen expectantes de cara al valor del precio y los posibles mercados que puedan aparecer para poder vender.

Por el momento, es muy poco el durazno que está saliendo y se espera que la cosecha fuerte empiece a partir de la primera o segunda semana de enero.

“Este año tenemos una muy buena producción en el Valle de Uco porque no hemos tenido tantos problemas de heladas como sí sucedió el año pasado. Creo que el clima este año nos acompañó”, dijo Eduardo Riveira.

Además, el productor de Agua Amarga agregó: “Todavía la cosecha no arranca y por eso también el precio está muy parado. Calculo que los primeros días del año próximo ya vamos a empezar a ver movimiento”.

Respecto a las medidas que ha tomado este nuevo gobierno, “como productor creo que son positivas, pero bueno, veremos qué pasa. Seguramente va a costar acomodarnos y eso espero que no nos perjudique”.

“El consumo interno de durazno es muy poco y si a eso le sumas los ajustes que se han hecho, seguramente el consumo baje aún más. Así que toca esperar y ver cómo se mueven los mercados”, finalizó Riveira.

Por otro lado, otro productor, en este caso del distrito de El Algarrobo, comentó que “como productores nosotros no somos ajenos a la situación que vive el país. Nuestro producto, el durazno, tiene un precio muy bajo y se habla de que luego de las fiestas se viene una crisis mucho más fuerte”.

“Nosotros como empresa vamos a tener que cambiar nuestra forma de producir para poder ajustarnos y poder cubrir todos los gastos que nos genera producir”.

“El presidente habla de libre comercio, pero no es fácil exportar. Yo tengo un durazno de primera calidad, vienes a la finca y no encuentras ninguna fruta enferma o podrida, pero no sé si tengo la estructura necesaria para poder exportar”, finalizó el productor.