Profe youtuber explica matemáticas en aulas mendocinas con videojuegos

Damián Ortiz es finalista del concurso “Docentes que inspiran ” y su historia incentivó a varios docentes a cambiar sus formas de enseñanza.

Enseñar matemáticas hoy en día en las escuelas mendocinas no es una tarea fácil. Aún así, el profesor, Damián Ortiz se las rebuscó para que sus alumnos le prestaran atención a través de su particular método de enseñanza. Explica su materia a través de los videojuegos.

En su canal de YouTube llamado “Matemáticas Positivas” comparte videos enseñando delante del pizarrón de tiza y en otros las imágenes que toman protagonismo son las del Fornite con su voz de fondo.



“Intenté cambiar la perspectiva mostrándoles cómo la matemática está en lo que ellos están jugando todo el día”, comentó Damián al Post. El profesor tiene más de 4.000 suscriptores y más de 100.000 reproducciones.

El profesor explicó que la idea de hacer videos surgió antes de la pandemia por pedido de

sus alumnos. “Los chicos me preguntaron si podía grabar mis clases para que ellos las pudieran ver en sus casas. Ellos se quedaron después de clases y me filmaron con sus celulares, después me ayudaron a editar”, dijo.

Damián enseña en varios establecimientos educativos para adultos: el CENS 3-500 “Prof.

Anselmo Morales”, Maipú; CENS 3-437 “Prof. Dante Bufano”, Luján de Cuyo, y la Escuela Técnica 4-039 “Cruz de Piedra “, en Cruz de Piedra, también de Maipú.



En el aula también se las rebusca para mantener la atención de sus alumnos a través de distintos juegos. “Les llevo el Sudoku o el ajedrez. Además, utilizó mis videos como introducción para poder explicar los temas normalmente en la pizarra”, explicó.

Asimismo, utiliza las aplicaciones de los teléfonos para que puedan resolver algunos ejercicios.

Damián es uno de los finalistas del concurso “Docentes que inspiran “, organizado por Clarín & Zuric, que busca movilizar a toda la comunidad a favor de una mejor educación con historias inspiradoras de maestros y profesores excepcionales que dejan una huella decisiva en sus estudiantes. El ganador recibirá 2 millones de pesos en premios.



El método particular que utiliza de Damián no sólo incentiva a los chicos a querer aprender,

sino que incentiva a los otros docentes a cambiar sus formas de explicar y hacer las

matemáticas mucho más entretenidas y atrapante.

Es por eso que está en las instancias finales de este concurso, el cual arroja un mensaje mucho más inspirador que sólo el dinero.

Fuente: Mendoza Post