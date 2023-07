Profesionales del Scaravelli tras el ataque: “La presencia policial sería lo primero que nosotros necesitamos”

También hablaron de que la problemática de las agresiones tiene que ver con la escasez de consultorios externos y con la falta de compresión de la comunidad sobre el funcionamiento de las guardias.

En la tarde noche de ayer martes, un matrimonio llegó hasta la guardia del Hospital Scaravelli para hacer ver a su hijo y terminó agrediendo al médico pediatra de guardia y a los enfermeros que lo asistían en ese momento. Como consecuencia del ataque, el médico terminó con cortes en su rostro, golpes en el cuerpo e incluso le rompieron sus lentes, según indica la información a la que accedió El Cuco Digital.

Ante esta situación se terminó realizando la denuncia correspondiente y la policía se hizo presente en el lugar. Por su parte, los propios profesionales de la salud que trabajan en el Scaravelli juntan firmas para pedir por la presencia policial en la zona de guardia de nosocomio, ya que aseguran que cada vez más frecuentes este tipo de hechos.

Tras este lamentable episodio registrado, este medio dialogó con dos profesionales del Hospital regional, quienes insistieron en que la presencia policial sería lo primero que necesitan para sentirse resguardados. En tanto, profundizaron en que la problemática de las agresiones tiene que ver, por un lado, con la escasez de consultorios externos y por otro lado, con la falta de compresión de la comunidad sobre el funcionamiento de las guardias.

“Nosotros trabajamos acá en la guardia del Hospital Scaravelli y la problemática es la misma en todos los hospitales donde trabajamos y de todos los profesionales de la salud, tanto los enfermeros que son el primer eslabón que los atiende, y después nosotros los médicos. Recibimos agresiones verbales, agresiones físicas e incluso en este caso hubo hasta amenaza de muerte. No queremos más esto, porque después de eso encima los tenemos que seguir atendiendo porque si no nos dicen que es abandono de persona, entonces atendés tiritando, salís de trabajar con miedo a tener represalias y encima después no tenés apoyo; es como moneda corriente, lo tenés que vivir como ‘es la sociedad que tenemos’ no es la respuesta”, dijo una profesional de quien reservamos su identidad.

Otra mujer que trabaja en la guardia declaró: “Suele pasar que en la sala de espera hay un montón de pacientes para atender que no son de guardia, son niños, adultos, o controles ginecológicos que son de consultorio externo, nada más que no tenemos consultorio externo o es muy escaso el consultorio externo que tenemos debido a los bajos salarios que se pagan por consultorio externo, algo de 120 mil pesos por mes, y nadie quiere venir a hacer consultorio externo, entonces a la gente no le queda otra que asistir a la guardia del Hospital; la gente no tiene la culpa obviamente, tiene la culpa la red sanitaria que estamos teniendo”.

“Si viene una persona que tiene un dolor de garganta nada más, pretende tener la misma rapidez de atención que si viene alguien con un infarto o un niño con una dificultad respiratoria”, agregó la trabajadora.

Para cerrar, la primer profesional concluyó diciendo que “la presencia policial seria lo primero que nosotros necesitamos para sentirnos resguardados por lo menos de la situación de violencia. Pero el hecho de que también nos dicen ‘la gente está violenta, la gente no tiene atención, la gente tiene espera’, la verdad que la espera no la producimos nosotros, la produce toda la red sanitaria como lo dijo mi colega, pero no es la respuesta la violencia en ningún caso, no es que los vamos a atender mejor porque vengan, griten y tiren la puerta abajo, al contrario, crea un malestar y miedo que no te dan ganas de seguir trabajando de esta manera. La policía por supuesto que es necesaria porque nos va a dar seguridad al momento de estos hechos de violencia como lo que paso anoche”.