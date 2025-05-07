Profundo dolor, un padre encontró a su hijo ahogado en una pileta: hay una investigación en proceso

Según informaron fuentes policiales el hecho ocurrió en una vivienda en San José, Tupungato.

Un llamado al 911, alertó a la policía sobre un hecho, donde una criatura de 2 años había sido encontrada por su padre sin signos vitales. Al arribar al sitio, los uniformados constataron el hecho y el deceso del menor de dos años que estaba dentro de una pileta.

El propio padre de la víctima, declaró ante las autoridades que al llegar al domicilio peguntó por su hijo y al buscarlo fue que lo encontró flotando en el interior de la pileta que había en la casa.

Ante esta situación, la criatura fue llevada de forma particular al nosocomio local, donde ingresó sin signos vitales y, a pesar de los trabajos de reanimación de casi una hora, por parte de los profesionales, se terminó constatando el fallecimiento.

El ayudante fiscal de turno, dispuso la intervención de la policía científica y el personal de investigaciones, junto con el ETI, investiga el hecho.