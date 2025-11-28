PROGRAMÓN de LO QUE FALTABA: un tal Funes llega con la montaña a cuesta y Los Carreras le ponen música a la juntada!

Este viernes nuevamente llega una emisión más de LO QUE FALTABA por el CUCO TEVÉ.

Esta vez nos visita Ricardo Funes, uno de los protagonistas y autores del documental “Tras La Montaña, Sendero de los confines” para contarnos sobre esa gran aventura que ha significado recorrer la montaña mendocina por sus entrañas.

Funes junto a tres andinistas más relatan la aventura en el documental, de recorrer parte de la cordillera por distintos valles, desde Aconcagua al Paso el Pehuenche. Este viernes nos cuenta todo en un relato fascinante.

Además, llega la música de Los Carrera, quienes acumulan años recorriendo los escenarios del Valle de Uco, y van a deleitarnos con su mejores interpretaciones.

¿Que mas tiene el programa?

Los mejores conductores, Jorge García y su compañero suplente; la columna de historia del Prof. Rodrigo Hinojosa; sorteos y mucho mas.

Te esperamos este viernes por YouTube y por Facebook de El Cuco Digital.