¡Programón para esta noche! Hoy en LO QUE FALTA, nos visita Emir Andraos Intendente de Tunuyán y tendremos el acústico de TALANEGRA

Con la conducción de Abigail Romo y Jorge “el peluca” García se viene una noche espectacular en el streaming más visto del Valle de Uco.

A partir de las 20 horas, por el canal de YouTube de El Cuco Digital y por Facebook, se emite una nueva edición de LO QUE FALTABA. Esta vez llega desde Tunuyán su actual intendente Emir Andraos, para tener una charla profunda, sobre su trayectoria, su gestión, sus sueños y cuáles son sus expectativas para las próximas elecciones.

Pero además de la visita del jefe comunal, también tendremos, después de un par de años sin pisar los escenarios, la vuelta de la banda de música “Talanegra”, quienes anticipan en un acústico su repertorio para telonear a Valentino Merlo en la estudiantina de San Carlos.

Además, tendremos la columna del Prof. Rodrigo Hinojosa, el resumen semanal de noticias y un sorteo espectacular. Así que prende YouTube e ingresa al canal https://www.youtube.com/@elcucodigital o conéctate a https://www.facebook.com/elcucodigital para seguir la transmisión.

Para aquellos que participen en el streaming podrán ser parte del sorteo por un almuerzo de un pollo para el día domingo de la carnicería Don Mario con ensalada y pan.

