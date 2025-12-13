Progresar: calendario de pago de diciembre 2025 y cómo recuperar el 20% retenido

La Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano confirmaron el calendario de pago de las Becas Progresar para diciembre según terminación de DNI.

El programa mantiene el monto mensual de $35.000, aunque con una retención del 20% para los niveles obligatorio y superior (durante el primer año). Esta suma retenida se habilitará hacia fin de año para quienes cumplan con todos los requisitos académicos establecidos.

Cuándo se cobra en diciembre según el calendario oficial de Anses

La Secretaría de Educación informó que el “calendario de pago de las Becas Progresar fue organizado por Anses según la terminación del DNI de los beneficiarios”. De esta manera, las fechas de cobro de diciembre de 2025 quedan establecidas de la siguiente forma:

Lunes 15: DNI terminados en 0 y 1

Martes 16: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 17: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 18: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 19: DNI terminados en 8 y 9

Asimismo, desde el organismo nacional aclararon que “no todos los beneficiarios recibirán el pago este mes”, ya que quienes ya cobraron la totalidad de las cuotas del ciclo 2025 no tendrán depósito asignado para diciembre.

La Resolución 388/2025 estableció que los estudiantes adjudicados en la primera convocatoria reciben 12 cuotas al año, divididas en pagos regulares y estímulos por extensión formativa y rendimiento académico. En tanto, quienes ingresaron en segunda convocatoria acceden a 6 cuotas bajo el mismo esquema de distribución.

Cómo recuperar el 20% retenido y qué requisitos deben cumplir los estudiantes

Los beneficiarios que tengan retenciones acumuladas podrán recuperar ese 20% en diciembre siempre que hayan realizado todas las certificaciones exigidas por el programa. Para eso, la escuela debe validar de manera digital la condición de alumno regular, y en caso de que sea necesario, el estudiante debe completar y presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con turno previo.

También es obligatorio cumplir con las certificaciones escolares en sus tres etapas: de marzo a junio, de julio a octubre y de noviembre a diciembre. Este último período cierra la verificación anual. Una vez aprobadas estas instancias, la Anses deposita automáticamente el monto retenido en la misma cuenta donde se cobra la beca mensualmente.

Según la normativa vigente, algunas líneas del programa pueden requerir la aprobación de materias o la participación en cursos complementarios. Por eso, se recomienda que cada estudiante revise con su institución educativa que todas las validaciones estén cargadas en tiempo y forma para no demorar el reintegro.

Fuente: LosAndes