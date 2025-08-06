Promueven la lactancia materna en Tunuyán con el encuentro “Crear el vínculo” para madres gestantes y lactantes

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Municipio de Tunuyán organiza el encuentro Crear el vínculo, una propuesta dirigida a madres gestantes y lactantes. El primer encuentro se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones, allí la Lic en Obstetricia Ariadna Campos abordó temas sobre lactancia, apego y bienestar materno-infantil. La segunda fecha está programada para el 6 de agosto en Vista Flores, a las 16 horas en el CIC del mencionado distrito.

El taller está diseñado para que las madres puedan asistir junto a sus hijos lactantes. Esto permite que, en el mismo espacio, puedan corregir posturas, consultar dudas sobre la técnica y recibir orientación personalizada por parte de profesionales. La dinámica es participativa, con momentos de intercambio, escucha activa y aprendizaje colectivo.

En la jornada se abordan temas vinculados a la lactancia materna, como lo es el apego precoz, entendido como el vínculo que se establece desde el nacimiento y que influye en el desarrollo emocional del bebé. También se trabaja sobre la importancia de amamantar a libre demanda y sus beneficios, y la técnica adecuada para lograr una lactancia efectiva y sin dolor. Finalmente, se da lugar a temas prácticos: la vuelta al trabajo, la extracción de leche y su correcto almacenamiento.

Sin embargo, uno de los ejes centrales del encuentro es definir el rol del acompañante en el proceso de lactancia. Se destaca cómo el entorno familiar y afectivo puede influir positivamente en la experiencia de amamantar, ofreciendo contención, apoyo emocional y participación activa. Este enfoque busca visibilizar que la lactancia es una práctica que se enriquece con el acompañamiento respetuoso y comprometido.

La Semana de la Lactancia Materna es una oportunidad para reflexionar sobre los derechos de las madres y los bebés, y para promover prácticas que favorezcan el desarrollo saludable desde los primeros días de vida.

Curso preparto: acompañamiento desde el inicio

Además del encuentro sobre lactancia, el Municipio, a través de la Dirección de Salud, ofrecerá un curso preparto destinado a madres gestantes. Esta propuesta busca brindar herramientas para transitar el embarazo con mayor seguridad, información y contención.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/n8N7iATUkRtheT9C7

Fuente: Prensa Tunuyán