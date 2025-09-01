Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
septiembre 5, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico actualizado: niebla, nubosidad y frío, así seguirá el tiempo este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional estableció que las próximas horas del lunes continuarán siendo sumamente frías, nubladas y con niebla.

El día permanecerá nublado y la temperatura máxima no superará los 13°C, sosteniéndose esta situación durante casi toda la semana. El pronóstico extendido marca incluso para el día jueves un marcado descenso de la temperatura. Se espera que mejoren las condiciones para el próximo domingo, donde volvería a subir la temperatura.

Por ahora el mes de la primavera arrancó con temperaturas bajas y se espera por el momento que continúe así.

