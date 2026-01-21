Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 27, 2026

enero 27, 2026

Pronóstico: alerta por tormentas fuertes en Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

Alerta por tormentas.
Sigue el calor intenso.

El pronóstico para este miércoles 21 de enero indica que tendremos una jornada calurosa, con alerta de tormentas fuertes para todo Valle de Uco y otras zonas de Mendoza.

Screenshot

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional habrá tormentas fuertes hacia la tarde y noche de este día, y la zona de riesgo incluye parte del centro del país.

Por su parte la Dirección de Contingencias de la provincia indica que hoy tendremos un día “caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera”. Según el organismo, la temperatura máxima en la ciudad capital será de 36 grados.

En tanto en Valle de Uco, el termómetro alcanzará los 33 a 34 grados.

