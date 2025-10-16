Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

octubre 18, 2025

Pronóstico: algo nublado y leve descenso de la temperatura

Se espera además un día algo ventoso, con vientos llegando desde el sector sur.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Algo nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la maxima alcanzará los 24°C.

El pronóstico extendido muestra que la temperatura continuará descendiendo al menos hast el día viernes.

